Micro européen. Macron-Merkel, une cérémonie à la clairière de Rethondes

Devant le wagon où a été signé l'armistice, le 11 novembre 1918 près de Rethondes (Oise). Le maréchal Foch (deuxième en partant de la droite, en bas) est prêt à partir pour Paris avec l'original de la convention. (ARCHIVES SNARK)

Angela Merket et Emmanuel Macron se retrouvent ce 10 novembre dans la clairière de Rethondes, pour commémorer la fin de la Grande Guerre en 1918. Ce moment fait partie des multiples cérémonies qui ont émaillé la semaine lors des déplacements du président français à travers 11 départements. Comment ressent-on cela en Allemagne ? Barbara Kostolnik, correspondante à Paris de la radio ARD nous livre sa vision.

La clairière de l'Armistice

La clairière de Rethondes, où fut signé l'Armistice du 11 novembre 1918, entre la France, l'Allemagne et les Alliés est située près de Compiègne dans l'Oise. Lorsqu'elle avait 15 ans, Barbara Kostolnik y était allée avec sa famille française d'accueil, mais elle avait été "traumatisée par cet endroit de la défaite allemande". La correspondante espère qu'aujourd'hui Emmanuel Macron et Angela Merkel vont "démythifier cet endroit et se tourner vers l'avenir".

80 chefs d'État pour un Forum sur la Paix

Avec une semaine de célébrations, l'invitation à l'Arc de Triomphe de 80 chefs d'État ou de gouvernement, l'inauguration à Paris le 11 novembre d'un Forum sur la Paix, la France donne une grande dimension à cette commémoration. Pour les Allemands, le 11 novembre est plutôt "un jour de deuil, un jour sombre" mais ils trouvent normal que la France donne du poids à l'évènement et au jour férié du 11 novembre.

Symbole important, la chancelière Merkel prononcera un discours au Forum sur la Paix, juste après celui du président de la République. Le thème sera le multilatéralisme et sur ce point les deux dirigeants sont "très proches".

Les deux pays veulent amplifier leur coopération

Des groupes de travail sont actuellement en train de réécrire le traité de l'Élysée, traité de coopération et d'amitié franco-allemand que de Gaulle et Adenauer avaient signé le 22 janvier 1963. Le nouveau traité devrait être prêt pour le 22 janvier prochain.