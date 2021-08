Micro européen. Ces dates méconnues ou oubliées de la construction européenne : le 20 mai, journée de la mer

L’espace maritime de l’Union européenne est de 19 millions de km². (AIMEE DILGER / MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Toute l'histoire de l'Europe est liée à la mer, c'est par la mer que l'Europe occupe la planète", souligne le président de la Fondation Schuman Jean-Dominique Giuliani. Dans "Micro Européen" ce samedi 28 août, on revient sur une date méconnue de la construction européenne, le 20 mai, journée européenne de la mer.

À travers l’Histoire, on s’aperçoit que l’histoire du monde s’est développée d’une façon ou d’une autre par les Européens grâce à la mer. Les navigateurs, explorateurs, découvreurs furent avant tout européens, portugais, espagnols, français, néerlandais, britanniques, russes, italiens, croates, soit des peuples marins du même continent partis un jour à la découverte du vaste monde.

La mer, l’Europe et l’histoire du monde

Le premier d’entre eux, Pythéas, un Grec s’en allant au nord de l’Europe depuis Phocée, fut le premier à rendre compte de ces contrées au septentrion. C’était en 352 avant JC. Ceci sans oublier les découvreurs chinois et surtout on peut le dire les meilleurs navigateurs au monde, les Océaniens.

Ainsi, tout d’abord par la transformation d’inventions chinoises, le gouvernail, la boussole, les Européens partirent au loin, et ces navigateurs découvreurs, s’ils permirent aussi la colonisation, apportèrent à l’Europe des atouts de puissances maritimes internationales, mettant en place le commerce, les conquêtes à travers les guerres, générant la création du droit maritime qui deviendra le droit international et développant l’architecture navale engendrant les différentes technologies maritimes.

La science, les sciences grâce aux navigateurs européens connurent de grandes avancées grâce entre autre à la botanique, mais pas seulement puisque la mer, l’océan, le vent furent des sujets d’études et de recherches qui, encore aujourd’hui, font avancer la connaissance de milieux hostiles, voire méconnus. Enfin, l’aventure des mers et de l’océan sont encore aujourd’hui et plus que jamais source d’inspiration pour les artistes et les écrivains.

La France second territoire marin au monde

La France, grâce à ses territoires ultra-marins, possède la seconde zone maritime au monde avec 11 millions de km². Tel l’empire de Charles Quint, on peut dire que le soleil ne se couche jamais sur la France. C’est la raison pour laquelle, la recherche marine et océanographique française est une des plus performantes au monde, ceci très souvent en collaboration avec la principauté de Monaco.



Grâce au territoire maritime français, 11 millions de km², l’espace maritime de l’Union européenne est ainsi de 19 millions de km². Ses littoraux représentent 90.000 km et 23 États membres sur les 27 ont un espace maritime. L’Union européenne contrôle ainsi 25 millions de km² de zones économiques exclusives (ZEE).

Aujourd’hui, la première flotte maritime civile est grecque, d’où la légende des armateurs grecs. L’avenir de l’Europe est toujours sur la mer. Au niveau international, il existe une convention des Nations Unies sur le droit de la mer, organisant la propriété collective des grands fonds en dehors des ZEE, ceci étant une mesure pour protéger l’exploitation du fond de l’océan.

Et les Nations Unies sont toujours en débat sur l’avenir de la mer et de l’océan, sa protection, sa régulation, tout comme l’Union européenne réglemente les réserves halieutiques, un contrôle qui a permis de sauver des espèces en péril comme le thon rouge.