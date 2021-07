Micro européen. Ces dates méconnues de la construction européenne : le Congrès de La Haye en mai 1948

29 mai 1948. Le Premier ministre britannique, Winston Churchill (1874-1965), s'adresse au Congrès de l'Europe, à la Hague, pour discuter des termes de la future Union européenne. (KURT HUTTON / PICTURE POST / GETTY IMAGES)

Pour notre invité, Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Schuman, "Le Congrès de La Haye est une ébauche prémonitoire de ce que la société civile européenne est capable de faire lorsqu’il y a un grand événement…"

Contexte historique

La notion de l’Europe n’est pas née dans les années 50, mais bien avant. Certains en parlaient dès les années 20, telle la française Louise Weiss, l’austro-hongrois-japonais Richard Coudenhove-Kalergi, le suisse Denis de Rougemont, surtout l’italien Altiero Spinelli.

Né le 31 août 1907 à Rome, Altiero Spinelli était tout d’abord journaliste, militant communiste, antifasciste, condamné par Mussolini en 1927 à être déporté sur l’île de Ventotene, proche de Naples, pour 16 ans de prison. Il rédigea le manifeste pour l’Europe unie et fut le fondateur du Mouvement fédéraliste européen en 1943, (Movimento federalista europeo). Altiero Spinelli fut membre de la Commission européenne, puis élu au premier Parlement européen en 1979. Le drapeau du Mouvement fédéraliste européen était la lettre E, verte.

Autour de ce mouvement s’étaient fédérés des Européens, pour beaucoup venus de la résistance au nazisme, comme le français Henri Frenay, fondateur du mouvement Combat avec Bertie Abrecht. Ainsi le Mouvement fédéraliste européen va participer avec le "United Europe Movement" de Winston Churchill à l’organisation du Congrès de La Haye.

Le Congrès de La Haye

Ainsi, après le discours de Zurich en 1946, par Winston Churchill, en 1947, les "Européens fédéralistes militants" et leurs mouvements deviennent très actifs et prônent une Europe unifiée. Ils créent le Comité international de coordination des mouvements pour l'unité européenne dont le siège sera à Londres. Ainsi, de concert ils organisent pour le mois de mai 1948 le Congrès de La Haye.

Le Congrès de l’Europe à La Haye (7 au 10 mai 1948)

Ce congrès se tiendra sous la présidence d’honneur de Winston Churchill et durera quatre jours dans la capitale des Pays-Bas. Y sont réunies 800 personnalités issues de la plupart des États d’Europe de l’Ouest. Hommes politiques (François Mitterrand et Jacques Chaban-Delmas pour la France), intellectuels, entrepreneurs, syndicalistes, journalistes, au total ce sont 17 pays représentés.

Seront aussi présents des ressortissants des pays de l’Est ainsi que des observateurs américains. Déjà, se dessine l’Europe des 6 puisque les plus importantes délégations présentes sont françaises, allemandes, britanniques, belges, italiennes et néerlandaises.

Les objectifs du congrès

Ils seront au nombre de trois. Tout d’abord il s’agit de faire ressortir de tous les pays européens, présents et libres, un consensus quant à la réalité de l’union "européenne". Ensuite, débattre sur le bien-fondé de cette unité, enfin que les travaux en faveur de cette unité soient présentés aux gouvernements des pays représentés.

Le congrès sera réparti en trois commissions, économique-sociale, politique et culturelle. Il sera présidé par deux hommes d’état, le britannique Anthony Eden et le belge Paul van Zeeland. Deux tendances vont se dessiner, les fédéralistes et les unionistes. Des trois commissions, émergent des plaidoyers pour la suppression des restrictions dans les échanges de marchandises, on voit ici se dessiner la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) ; la mobilité de la main d’œuvre, soit aujourd’hui la libre circulation ; la convertibilité des monnaies, une racine vers l’euro ?...

D’autres points seront discutés comme la coordination des politiques économiques, l’ouverture à l’Allemagne qui sera la base de la déclaration Schuman. Une charte des droits fondamentaux sera proposée par la commission culturelle, ainsi qu’un noyau de politiques en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Les résultats du Congrès de La Haye

Au terme de ce congrès seront décidés la création d’une assemblée parlementaire élue au suffrage universel, ce qui deviendra de fait en 1979 le Parlement européen. Pour autant une autre assemblée verra le jour dès 1949, avec l’adoption de la Convention des droits de l’homme, ce sera le Conseil de l’Europe siégeant à Strasbourg et composé aujourd’hui de 47 États membres.

Si le congrès proposait aux États européens de mettre en commun une partie de leurs droits souverains, la création d’une Cour suprême sera adoptée, ce qui deviendra la Cour européenne de Luxembourg et la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg (CEDH). Deux autres institutions verront le jour, le Centre européen de la culture (CEC) dont le siège est à Genève, en Suisse, et le Collège d'Europe, au nombre de deux aujourd’hui, le premier à Bruges en Belgique, et le second à Natolin en Pologne.

Enfin, toutes les associations présentes seront invitées à se fondre en un seul mouvement, ce sera le Mouvement européen. Ainsi les premiers pas d’une Union européenne seront dessinés à La Haye, avec le concours actif du Royaume Uni.