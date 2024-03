La DAVA : un sous-marin d’Erdogan en Allemagne ?

Focus sur l’Allemagne aujourd'hui, à l’occasion d’une initiative politique, qui un jour pourrait devenir un parti politique, la DAVA, qui vient de voir le jour à Cologne. Un groupe de musulmans, essentiellement turcs, est à l'origine de ce parti, qui présentera des candidats aux élections européennes de juin. Environ 1,5 million de personnes d'origine turque sont inscrites sur les listes électorales en Allemagne. Les précisions de Kai Littmann, journaliste, directeur du site eurojournalist.eu.

franceinfo : Que représente cette DAVA, Alliance démocratique pour la diversité et le renouveau ?



Kai Littmann : La DAVA est actuellement une initiative politique qui effectivement va participer à l'élection européenne du 9 juin, et qui veut participer aux élections législatives en 2025, en Allemagne. Dava veut dire Alliance démocratique pour la diversité et le renouveau.

Cette initiative, bientôt un parti, n'est autre qu'une filiale de l’AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan, et qui, de cette façon-là, commence à s'immiscer dans les affaires européennes et les affaires allemandes. Et pour l'instant, on dirait que rien ne peut l'arrêter.

Combien de Turcs compte-t-on en Allemagne ?

Aujourd'hui, on estime le chiffre entre 3 et 5 millions ? On ne sait pas exactement. Il y a aussi beaucoup de Turcs qui vivent en Allemagne, avec la double nationalité, et donc ont le droit de vote aux élections européennes, aux élections législatives en Allemagne.

Et aux élections turques, les dernières, combien étaient les Turcs d’Allemagne à voter ?

Ils étaient plus de 70% à voter pour l’AKP, donc le parti d'Erdogan. Et ça, c'est la base électorale pour cette nouvelle formation qui est la DAVA, composée par des gens qui font un peu froid dans le dos. Quand on regarde les têtes listes de la DAVA, il y a un certain Fatih Zingal qui était dans une structure qui aujourd'hui est interdite en Allemagne, l’UID, qui était une structure de lever des fonds pour l’AKP.

Il y a un certain Ali Ünlü, qui était un représentant du DITIB, la structure d'Etat turque qui finance les mosquées dans la diaspora, et un certain Mustafa Yoldas, qui lui était l'un des grands représentants de l’IHH, une autre structure, aujourd'hui interdite en Allemagne, de lever des fonds en Allemagne pour la masse.

La DAVA qui n'est pas encore un parti politique, peut se présenter aux élections européennes ?



Oui, et elle va se présenter aux élections européennes. Et là c'est très intéressant. L'Allemagne ne connaît pas un seuil de 5% par exemple, comme en France, pour l'élection européenne. Ce qui fait que, en 2019, lors de la dernière élection, il suffisait d'avoir 0,6% des votes pour avoir un siège au Parlement européen. C'est un chiffre qui sera facilement atteint par la DAVA.

Donc tout semble indiquer qu'au prochain Parlement européen, on aura des représentants de l'AKP, de la Turquie d'Erdogan, qui vont participer, s'immiscer dans la politique européenne et allemande.

Réaction du gouvernement allemand aujourd'hui ?

Tout le monde est choqué, et ça, à travers toutes les formations politiques. Parce qu'effectivement, il y a un concurrent qui se présente. Et vous m'avez posé la question tout à l'heure avec entre 3 et 5 millions de personnes, du moins de souche turque en Allemagne, ça représente quand même un électorat assez important, et je pense que la Turquie, à l'avenir, risque de peser effectivement sur la politique en Allemagne. En revanche, il n’y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit contre cette formation.

Réaction des partis politiques allemands ?

Tous les partis sont outrés, et très intéressant, c'était la réaction du ministre de l'Agriculture, Cem Özdemir, qui de souche turque lui-même, s'est montré outré par la formation de la DAVA. Mais tant que cette formation ne transgresse pas la constitution, on ne peut rien faire contre cette formation.

Mais y a-t-il en Allemagne des Turcs qui s'opposent à la DAVA ?

Déjà toute la communauté kurde, qui est totalement opposée à ce parti. Il y a aussi des scientifiques qui disent que les partis religieux qui défendent un seul sujet, par exemple, les intérêts des concitoyens de souche turque en Allemagne, généralement ne connaissent pas un succès à long terme.

En revanche, là, ils peuvent aussi se tromper, et on verra en plus la dynamique qui se développe maintenant pendant les dernières semaines, les derniers mois avant l'élection européenne. Mais il y a vraiment de fortes chances qu'ils envoient quelques élus à Strasbourg au Parlement européen.