Ma vie face au cancer : "Je ne suis pas une battante"

Clémentine a 30 ans et est journaliste à franceinfo. En juin 2022, on lui diagnostique un cholangiocarcinome, un cancer digestif rare et très agressif. Elle raconte son combat face à la maladie, ses espoirs et ses doutes. Elle évoque notamment ses proches, leurs mots parfois agaçants et les moments passés avec eux.

Après l'annonce de sa maladie à ses proches, Clémentine reçoit énormément de messages. "On m'écrit souvent que je suis une battante, que je suis forte et que je vais m'en sortir", raconte-t-elle. Des mots qui l'horripilent : "Je ne suis pas une battante, en fait, je n'ai juste pas le choix." Pour elle, suivre les traitements et "ne pas baisser les bras" n'est pas une marque de courage. "Quand j'ai fait mon premier traitement de chimiothérapie et d'immunothérapie, je ne me battais pas, faut pas rêver, je subissais", insiste Clémentine.

>> Tous les épisodes de Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine

"Tu vas t'en sortir" est une autre phrase qui revient constamment. "Je crois que c'est le truc qui m'a le plus heurté depuis le début. Mais je ne peux pas en vouloir aux gens pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon cancer n'est pas guérissable." Quand Clémentine en prend conscience la phrase ne passe plus. "Ça me heurte énormément, explique-t-elle. J'en suis aussi un peu responsable parce que je n'ai pas forcément dit que je n'étais pas guérissable. Principalement pour des raisons professionnelles. J'ai eu peur très longtemps que ça joue contre moi."





"Je sais qu'il y a toujours une volonté de m'aider et de me donner du courage. Donc je le prends pour ce que c'est, c'est-à-dire énormément de bienveillance." Clémentine dans le podcast "Ma vie face au cancer"

Clémentine sent que certains amis ou proches n'ont plus le même rapport avec elle et beaucoup de phrases l'irritent ou l'agacent. "Par moment, je n'ai pas besoin qu'on m'encourage et qu'on me porte vers du positif. J'ai juste besoin qu'on m'écoute et qu'on me dise : 'OK, je comprends, ce n'est pas facile.'" Ce sont souvent ses parents qui trouvent les mots justes. "Je crois que la plus grosse preuve d'amour qu'il puisse me faire, c'est d'accepter que je leur dise 'Papa, maman, j'ai peur de mourir.' Ça doit être affreux pour des parents d'entendre ça."

Des "moments dorés"

Les moments d'évasion sont rares depuis l'annonce de la maladie. "J'appelle ça mes moments dorés", précise Clémentine. Il s'agit de petits instants avec ses proches "où ça rigole sur je ne sais plus quelle histoire de famille" ou avec ses amis. "J'ai fait notamment une soirée au mois de novembre dans un bar avec mes collègues. Je suis resté jusqu'à 2 heures du mat. On avait tous un verre à la main - la seule différence, c'est que j'étais au Coca - et plus la soirée avance, plus le son de la musique augmente et plus tu danses n'importe comment."

Exergue

"Elle était géniale cette soirée. Elle m'a fait oublier le cancer." Clémentine dans le podcast "Ma vie face au cancer"

Cette soirée, " je l'ai payée le lendemain à cause de la fatigue mais ça valait le coup", poursuit Clémentine qui se souvient d'un autre "grand moment de cancer" : le concert de Clara Luciani. "Je ne sais pas où ma vie mènera, mais franchement, celui-là, je le garde bien précieusement." Clémentine a pu assister à ce concert en raison de l'arrêt de sa chimiothérapie : "En soi, je n'étais pas censé pouvoir y assister et mon hépatite a fait que le report de la chimio, j'ai pu y aller." Un moment où elle danse, chante et se change les idées. "Ça fait partie de ces moments durant lesquels j'ai oublié la maladie", raconte-t-elle, et notamment durant la chanson Respire : "C'est ma chanson préférée. Elle est pleine d'espoir et de punch. Quand elle passe pendant le concert, il y a plein de petits cœurs dorés qui tombent. J'en ai accroché un sur mon frigo. Je tendais les bras pour les attraper, j'étais à fond."