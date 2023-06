Ma vie face au cancer : "J'ai l'impression que le bateau est en train de couler"

Clémentine a 30 ans et est journaliste à franceinfo. En juin 2022, on lui diagnostique un cholangiocarcinome, un cancer digestif rare et très agressif. Elle raconte son combat face à la maladie, ses espoirs et ses doutes. Elle se souvient notamment de la période très difficile du diagnostic de la maladie.

C'est une date qu'elle n'oubliera jamais : le 15 juin 2022. Ce jour-là, Clémentine découvre qu'elle a de graves problèmes de santé. Tout a commencé en mars, alors qu'elle faisait du sport. Des douleurs sous les côtes l'ont clouée au lit pendant dix jours. Les médecins ont conclu, après quelques examens, à une déchirure musculaire. Mais lorsque les douleurs ont réapparu, cette fois pendant la nuit et à une localisation différente, elle a senti que "ça clochait vraiment. Quelque chose semblait suspect."

Son médecin lui demande donc de passer un scanner. Elle note mentalement, sans trop d'inquiétude, que l'examen dure plus longtemps qu'à l'accoutumée et que l'attente pour les résultats est plus longue pour elle que pour les autres patients. Mais ce qui lui provoque une décharge d'adrénaline, c'est une simple histoire de porte. "Durant tout le temps que j'ai passé en salle d'attente, le radiologue laissait la porte ouverte pour faire le compte-rendu aux patients. Quand c'est mon tour, il ferme la porte. A ce moment-là, tous les signaux que j'ai notés me reviennent en tête et je me dis qu'il y a un truc." Elle remarque également "l'air grave" du médecin.

Eviter "les pertes de chance"

Le radiologue lui explique alors qu'elle a une masse de six centimètres dans le foie. Il lui dit aussi qu'il va falloir faire une IRM dans les deux jours et prendre rendez-vous avec un spécialiste. "Je me dis que c'est vraiment sérieux. Et je sens une forme d'urgence que je ne veux pas intégrer." Quand elle l'interroge, le médecin lui répond qu'il ne veut "pas de perte de chances". Pour Clémentine, c'est "une claque. C'est ce qu'on dit aux gens qui vont mourir." Elle l'interroge : " Ça peut être un cancer ?" Il confirme. "Je suis dévastée. Tout s'écroule."

Elle sort alors du cabinet d'imagerie dans un état second. "Je commence à pleurer en sortant de là et je me dis que je suis toute seule. Mes parents sont à 400 kilomètres. Je suis seule au monde et j'ai l'impression que le bateau est en train de couler, littéralement." Quelques jours plus tard, la douleur l'amène à l'hôpital, où les médecins font d'autres examens. Le diagnostic tombe : c'est un cancer des voies biliaires. Elle démarre donc un suivi dans un hôpital réputé pour le traitement des pathologies du foie.