Projet de budget 2024, fiscalité verte, désendettement... Les informés du matin du jeudi 28 septembre 2023

Tous les jours, les informés débattent de l'actualité autour de Renaud Dély et de Salhia Brahklia.

Le Budget passe-t-il au vert ? Le projet de budget 2024 a été présenté hier. Le gouvernement prétend basculer d’une « fiscalité brune vers une fiscalité verte ».

Bruno Le Maire, un faux père la rigueur ? L'objectif de Bercy est de baisser les dépenses et le déficit publics et surtout la dette : plus de 3000 milliards d’euros, pour la ramener à 108 % à la fin du quinquennat. On est encore loin du compte.

-Isabelle Raymond, cheffe du service économie de France Info

-Etienne Girard , rédacteur en chef Société à L’Express, co-auteur avec Laurent Valdiguié d’une enquête sur Nicolas Sarkozy, publiéeaux éditions du Seuil et qui s’intitule "Le Parrain, Sarko après Sarko, l’enquête"

28 septembre 2023