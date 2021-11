Pass sanitaire et dose de rappel, présidence de l'Association des maires de France... Les informés du matin du mardi 16 novembre

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dely pour commenter l'actualité de mardi 16 novembre dans "Les informés du matin", Marion Mourgue, grand reporter au service politique du journal Le Figaro et Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau d'informations générales du groupe Ebra, qui regroupe les quotidiens de l'est de la France (comme L'Est républicain, Les Dernières nouvelles d'Alsace, Le Progrès...).

Les thèmes

Devra-t-on soumettre la prolongation du pass sanitaire à la deuxième dose de rappel d'un vaccin contre le Covid-19 ? Peut-on imaginer de devoir reconfiner les non-vaccinés ? L’Autriche a annoncé le 14 novembre le reconfinement des seuls non-vaccinés, une première en Europe. A partir du 15 décembre, la prolongation du pass sanitaire pour les plus de 65 ans sera conditionnée à l’administration de la dose de rappel. Faudra-t-il agir de même avec l’ensemble de la population ?



La président de l'Association des maires de France est convoitée de toutes parts, par Emmanuel Macron comme par Les Républicains. Un duel pour la présidence de l’AMF oppose le maire LR de Cannes David Lisnard au maire UDI de Sceaux, Philippe Laurent. Le vote se déroule jusqu’à mercredi après-midi.

Les canidats sont deux piliers de l’AMF, l’un vice-président, l’autre secrétaire général sortant. L’adoubement sans débat de David Lisnard par le sortant, François Baroin, ainsi que son alliance avec le socialiste André Laignel, maire d’Issoudun (Indre) depuis quarante-quatre ans et premier vice-président de l’AMF depuis douze ans, a déclenché cette guerre fratricide. Certains élus LR importants ont même lâché David Lisnard, comme le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier



