Macron a-t-il pris des risques en Ukraine ? Législatives : une majorité toute relative ? Les informés du matin du vendredi 17 juin 2022

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Géraldine Woessner, journaliste au Point, et Henri Vernet, rédacteur en chef-adjoint au Parisien / Aujourd'hui en France, débattent de l'actualité du vendredi 17 juin.

En Ukraine, Macron a-t-il pris trop de risques ?

Elle était attendue : Emmanuel Macron était en Ukraine, jeudi 16 juin, alors que le pays est en guerre depuis trois semaines avec la Russie. Venus en train, les dirigeants français, allemand et italien ainsi que leur homologue roumain se sont dits prêts à accorder "immédiatement" à l'Ukraine le statut de candidat à une adhésion à l'Union européenne, et à la soutenir militairement "aussi longtemps qu'il le faudra", lors d'une visite inédite à Kiev. Emmanuel Macron en a-t-il trop fait ou a-t-il réussi à tenir une périlleuse position d’équilibriste ? Est-ce une volonté de placer l’Europe au cœur de la fin de campagne des législatives ?

Législatives: quel jour d'après ?

La majorité "solide" à l'Assemblée nationale, souhaitée mardi par Emmanuel Macron, reste incertaine, selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, publié ce vendredi, à deux jours du second tour des élections législatives. Emmanuel Macron peut-il encore espérer une majorité absolue ? Jean-Luc Mélenchon à Matignon, est-ce encore possible ?