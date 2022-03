La situation en Ukraine, le retour de la violence en Corse... Les informés du matin du lundi 14 mars 2022

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, pour débattre de l'actualité du 14 mars : Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à franceinfo (canal 27), Bruno Dive, éditorialiste à Sud Ouest et et Camille Magnard, de la rédaction internationale de Radio France.

- Ukraine : le pire est-il à venir ? La situation sur le terrain est toujours aussi tendue : les Russes intensifient leurs bombardements sur les civils, y compris à l’Ouest du pays. Un journaliste américain, Brent Renaud, a été tué et un autre blessé à Irpin, dans la banlieue de Kiev. Quelle est la stratégie de Poutine vis-à-vis de civils ? Les échanges téléphoniques répétés avec Poutine servent-ils à quelque chose ?



- Pourquoi un tel retour de la violence en Corse ? Onze jours après l’agression en prison d’Yvan Colonna, condamné à la réclusion à perpétuité pour l’assassinat du préfet Erignac, une nouvelle manifestation de 7 000 personnes d'après la préfecture s'est tenue dimanche à Bastia. Elle a rapidement dégénéré quand 200 à 300 manifestants ont commencé à jeter des cocktails Molotov, pavés ou bombes agricoles en direction de la préfecture. 60 personnes ont été blessées, selon le bilan définitif dimanche soir des pompiers d'Ajaccio. L’Etat a-t-il trop négligé la Corse depuis qu’elle est gouvernée par les autonomistes ?