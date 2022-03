Guerre en Ukraine : un journaliste américain a été tué et un autre a été blessé à Irpin

Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balles, dimanche 13 mars à Irpin, à la lisière nord-ouest de la capitale ukrainienne Kiev. Les deux hommes ont été touchés alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, lui aussi blessé, a affirmé à l'AFP un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes, qui a pris en charge les victimes. Un journaliste de l'AFP a vu le corps du journaliste tué, identifié comme Brent Renaud. Le chef de la police de Kiev a également confirmé sa mort dans une série de messages postés sur Facebook, dimanche.

Brent Renaud a dans un premier temps été identifié comme travaillant pour le New York Times, car il portait un badge d'accréditation du quotidien américain au moment de sa mort. "Bien qu'il ait collaboré avec le Times (le plus récemment en 2015), il n'était pas en mission pour l'un de nos services, a expliqué le journal dans un message posté sur Twitter quelques heures après l'annonce de sa mort. Ce badge avait été délivré pour un reportage il y a de nombreuses années."

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr