La France et l'Europe face au variant Omicron, la gauche en miettes avant la présidentielle... Les informés du matin du 20 décembre

Autour de Nicolas Teillard et Jean-Rémy Baudot, pour décrypter l’actualité du lundi 20 décembre : Anne Bourse, grand reporter au service politique de France Télévisions et Fanny Guinochet, spécialiste économie de franceinfo.

Les thèmes

- La France et l'Europe font face au variant Omicron avec des stratégies différentes. Aux Pays-Bas, on se reconfine ; en Irlande, on instaure un couvre-feu ; en Danemark, on ferme les lieux de loisirs... En France, le gouvernement continuer de parier sur la vaccination avec un pass sanitaire qui doit devenir un pass vaccinal dans quelques semaines.

- La gauche en miettes à moins de quatre mois du premier tour de l'élection présidentielle. Christiane Taubira peut-elle réveiller tout cela ? C'est la posture que tente d'incarner l'ancienne garde des Sceaux. Elle tente d'unir la gauche dans une drôle de campagne qui ne dit pas totalement son nom.

L'émission en intégralité :