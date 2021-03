L'Ile-de-France dans le rouge sanitaire, des théâtres occupés : les informés du matin du 11 mars

Sylvain Courage, Alix Bouilhaguet et Marc Fauvelle sur le plateau des informés, à franceinfo le 11 mars 2021 (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, les débatteurs du jour sont Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique sur franceinfo et SylvainCourage, rédacteur en chef à L'Obs.

Contraintes sanitaires : l'Île-de-France favorisée ?

La situation sanitaire est tendue à Paris et dans les départements limitrophes, avec un notamment taux d'occupation des lits en réanimation de 92%. Et pourtant, la région échappe jusqu'ici à un alourdissement des contraintes. Le littoral des Alpes-Maritimes et la région de Dunkerque, au contraire, subissent des mesures de confinement le week-end. Faut-il y voir un traitement de faveur pour l'Île-de-France ?

Théâtres occupés : le mouvement s'étend

Quatre théâtres sont désormais occupés par des professionnels du monde culturel, qui dénoncent "l'abandon" de leur secteur par le gouvernement. C'est le cas des théâtres parisiens de L'Odéon et de La Colline, du théâtre national de Strasbourg et de celui de Pau. Cette rébellion inquiète-t-elle le gouvernement ?