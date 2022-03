Guerre en Ukraine : l'avancée des troupes russes et les déclarations de Bruno Le Maire... Les informés du matin du 1er mars 2022

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour cette édition spéciale des informés sur la guerre en Ukraine du mardi 1er mars : Isabelle Lasserre correspondante diplomatique au journal Le Figaro, Jean-Dominique Merchet, journaliste et spécialiste des questions de défense au journal L'Opinion, et Fanny Guinochet, journaliste économique à franceinfo.

- Les troupes russes vont-elles rentrer dans Kiev ? Des images prises par satellite lundi montre un convoi militaire russe de plus de 60 km en Ukraine. Des troupes russe qui avancent en direction de la capitale ukrainienne. Selon l'état-major ukrainien, Moscou regroupe ses forces en vue d'un assaut sur Kiev et d'autres grandes villes du pays.

- Les sanctions économiques vont-elles affaiblir la Russie ? Le ministre de l'Économie a promis mardi sur franceinfo "une guerre économique et financière totale à la Russie". Bruno Le Maire affirme que les sanctions prises contre Moscou ces derniers jours visent à "provoquer l'effondrement de l'économie russe". Ces sanctions seront "appliquées" jusqu'à ce que "Vladimir Poutine revienne à de meilleures intentions en Ukraine".

Revoir l'émission en intégralité :