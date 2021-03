Fermeture de classes, droit de retrait des enseignants, reconfinement : les Informés du Matin du lundi 29 mars

Les Informés du Matin du lundi 29 mars. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Carole Barjon, éditorialiste politique à l’Obs, Fanny Guinochet, chroniqueuse économie à franceinfo et Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France Télévisions, débattent de l'actualité du 29 mars.

Les thèmes abordés :

- L’école, ultime tabou, premier cluster ?

Changement du protocole sanitaire pour lutter contre le coronavirus Covid-19 : les classes ferment désormais dès le premier cas positif au Covid parmi les élèves ou les enseignants dans les 19 départements concernés par les dernières mesures sanitaires. Des personnels du lycée Eugène Delacroix à Drancy ont demandé la fermeture de leur établissement : ils évoquent une vingtaine de décès parmi les parents des élèves et un danger grave et imminent pour faire jouer leur droit de retrait. 22 classes du lycée ferment aujourd’hui, ce qui concerne 500 élèves sur 2 400.

- Le quoi qu’il en coûte, jusqu’à quand ?

Emmanuel Macron a évoqué "sans tabou" un nouveau train de restrictions et de mesures sanitaires dans 19 départements, et probablement d’autres sont à venir. Et peut-être même un reconfinement. Déjà 100 000 commerces fermés. L’État a-t-il les moyens de continuer à maintenir cette bulle pour sauver l’économie ?