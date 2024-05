Elections européennes : en Espagne, une bataille traditionnelle droite-gauche... Les informés de l'Europe du 26 mai

Les informés de l'Europe Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet Le dimanche à 9h41 et 13h41

Jean-Rémi Baudot et François Beaudonnet reçoivent Audrey Vuetaz, autrice du podcast Trait d’Union, journaliste à PublicSénat, et Marc Bassets, correspondant en France du journal espagnol El Pais.

Focus sur l’Espagne : 59 députés européens, demain 61. L’Espagne et ses 48 millions d’habitants est le 4e pays qui a le plus de députés européens, derrière l’Allemagne, la France et l’Italie. Et c'est presque une exception européenne avec une extrême droite assez faible pour les élections européennes, et une bataille "traditionnelle" entre le PP (à droite) et le PSOE (à gauche).

