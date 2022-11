Volodymyr Zelensky à Kherson libérée, le G20 à Bali sans Vladimir Poutine, Paris et Londres trouvent un accord sur le sort des migrants... Les informés de franceinfo du lundi 14 novembre

Jean-François Achilli et Olivier De Lagarde

Les informés de franceinfo Jean-François Achilli et Olivier De Lagarde Du lundi au dimanche de 20h03 à 21h

Les thèmes :

Ukraine : Volodymyr Zelensky à Kherson libérée, un tournant de la guerre ?

Emmanuel Macron au G20 à Bali demande à la Chine et à l’Inde de faire pression sur Poutine, qu’il appellera de nouveau au téléphone. Faut-il forcer Moscou et Kiev à négocier ? La poignée de mains très symbolique entre Joe Bden et Xi Jinping.

Migrants : la charge de Gérard Collomb contre Emmanuel Macron, au moment où Paris et Londres signent un accord.

LFI dans la tourmente ? Des féministes taguent la permanence d'Adrien Quatennens, peut-il revenir dans l’hémicycle ? Louis Boyard porte plainte contre Cyril Hanouna après leur altercationdans TPMP.

Les informés :

Élisabeth Pineau, journaliste, correspondante à l’Elysée et à Matignon pour Reuters

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien - Aujourd’hui en France

Lilian Alemagna, rédacteur en chef adjoint du service France à Libération