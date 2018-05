Plus de 50 manifestants palestiniens tués par l'armée israélienne : "Dans cette tragédie, les responsabilités sont un peu partagées"

Marc Saghié, chef du service Moyen-Orient à "Courrier International", invité des "Informés de franceinfo" lundi 14 mai. (FRANCEINFO)

Au menu des Informés de franceinfo, émission présentée par Jean-Mathieu Pernin, lundi 14 mai : le CAC 40, l'attentat au couteau à Paris, la SNCF, et les violences à la frontière israélo-palestinienne.

L'extrait

L'Etat d'Israël fête ses 70 ans, 70 ans pile lundi et c'est le jour choisi par les États-Unis pour transférer leur ambassade de tel Aviv à Jérusalem. Une journée émaillée de violences à la frontière entre Israël et les territoire palestiniens, avec ce bilan très lourd : plus de 50 Palestiniens tués et 2 200 blessés.

Marc Saghié, chef du service Moyen-Orient à Courrier International, commente dans les Informés ces deux événements.

Les invités

Marc Saghié, chef du service Moyen Orient à Courrier International

Aurélie Motta-Rivey, communicante associée du cabinet Tilder, maître de conférences à Sciences Po Paris, vice-présidente de l’Association française pour les Nations Unies (AFNU) et membre d’EuropaNova

Emmanuel Pierrat, avocat, essayiste, président du Pen Club

François d’Orcival, éditorialiste politique à Valeurs actuelles

Stéphane Vernay, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France