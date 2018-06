Les informés. "Sur l'immigration, Emmanuel Macron est mauvais depuis le début du quinquennat"

Etienne Girard était l'invité des "Informés de franceinfo" jeudi 14 juin. (FRANCEINFO)

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte rencontrera bien Emmanuel Macron vendredi 15 avril, à Paris. Il avait pourtant menacé d'annuler le rendez-vous, alors qu'Emmanuel Macron avait dénoncé mardi "le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien" dans la gestion de la crise de l'Aquarius. Mais que dire de la position du président français?

L'extrait

franceinfo : Cette rencontre est-elle un signe d'apaisement ou au contraire, que la tension persiste?

Étienne Girard : Le fait que la rencontre ait lieu montre que l'Italie n'est pas fâchée "à mort". Mais Emmanuel Macron n'a pas forcément été des plus habiles dans sa communication en tançant aussi sévèrement le nouveau gouvernement italien. Je crois que l'on peut faire le constat que sur l'immigration, Emmanuel Macron est mauvais depuis le début du quinquennat. Il est mauvais parce qu'il est mal à l'aise. On sent très bien qu'il ne veut pas trancher avec le courant de pensée d'où il vient, c'est à dire le social-libéralisme, plutôt dans une perspective de solidarité vis-à-vis des migrants, et en même temps, il sent que ce n'est pas populaire de dire ça. Il ne veut donc pas être trop accueillant à l'égard de cette population, et c'est comme ça que l'on finit par avoir des schémas de pensée où on nous dit "on ne peut pas accueillir l'Aquarius" mais "s'il y a des migrants qui répondent aux règles du droit d'asile, alors ils peuvent prendre une navette depuis Valence jusqu'en France". C'est ridicule.

Les invités

Étienne Girard, journaliste politique à Marianne

Sophie Fay, chef du service Éco de L’Obs

Jacky Isabello, communicant et cofondateur de CorioLink

Mathieu Alterman, journaliste au Point Pop, chroniqueur sur Europe 1