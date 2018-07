Les informés. Budgets militaires : "Ça fait deux fois que le président américain vient faire la leçon aux Etats européens"

Matthieu Niango, philosophe et essayiste, était l'invité des "Informés de franceinfo" (RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le président américain a fait savoir, lors du sommet de l'Otan à Bruxelles (Belgique), qu'il comptait rééquilibrer les comptes, estimant que son pays donnait trop à l'organisation, en comparaison avec les autres États membres. Donald Trump a une idée en tête : payer moins pour le budget de l'Otan en demandant plus à ses partenaires européens, comme il le rappelle dans un tweet. "Les pays de l'Otan doivent payer plus et les États-Unis moins. Très injuste !", peut-on lire. Pour les "Informés de franceinfo", cette nouvelle sortie du président américain doit permettre d'accélérer la création d'une véritable Europe de la Défense.

franceinfo : Pour que tout le monde fasse un effort budgétaire sur la Défense, Donald Trump aurait mis son départ dans la balance. Le président américain fait aussi ce que d'autres avant disaient : Barack Obama, Bill Clinton, Georges Bush... ces derniers souhaitaient aussi partir de ces organisations comme l'Otan.

Matthieu Niango, philosophe : Il a en tête que pour l'industrie de défense américaine, cela ouvrira un marché, ça élargira un marché. D'un point de vue formel, je dirai en tant que Français, 'ça suffit'. Ça fait deux fois que le président américain vient faire la leçon aux Etats européens. Espérons que les Etats européens accélèrent la constitution d'une Europe de la Défense. Ils s'y sont déjà mis depuis deux ans, il faut que ça accélère. Peut-être que Trump est en train de faire un cadeau à l'Europe par son attitude, mais il faut que ça cesse.

Les invités

Matthieu Niango, philosophe, essayiste, cofondateur du mouvement À nous la démocratie !

Cécilia Gabizon, rédactrice en chef de la Street School et de Media Maker

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien – Aujourd’hui en France

Sylvain Courage, rédacteur en chef à L’Obs