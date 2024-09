Le débat Harris/Trump, Michel Barnier à la recherche d'un gouvernement... Les informés de franceinfo du mardi 10 septembre 2024

Les thèmes

Kamala Harris VS Donald Trump. Débat décisif cette nuit aux États-Unis, à deux mois de l'élection présidentielle américaine. Quels en sont les enjeux pour chaque candidat ?

Lequel a le plus à perdre ? Alors que la course est plus serrée que jamais, ce débat peut-il changer le cours de l’élection ?

Michel Barnier à la recherche d'un gouvernement. Le nouveau Premier ministre tente ce soir de convaincre les parlementaires d'Ensemble qui ont prévenu : "Rien ne se fera sans nous". Coup de bluff ou coup de pression ?

Emmanuel Macron restera-t-il un hyperprésident ? Va-t-il vraiment présider autrement ?

Les invités

Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à L’humanité

Christophe Jakubyzsyn, directeur de la rédaction des Echos

Elisa Bertholomey, journaliste à Politico, co-auteure du Playbook Paris

Claude Guibal, Grand reporter à la redaction internationale de radio france

Marie Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste des Etats-Unis

--------------

Regardez l'émission en intégralité :