La situation du conflit entre Israël et le Hamas, les origines de cette offensive et ses conséquences en France... Les informés de franceinfo du lundi 9 octobre 2023 écouter (55min)

Autour de Jean-François Achilli et de Bérengère Bonte, les informés débattent de l'actualité du lundi 9 octobre.

Temps de lecture : 54 min

Les thèmes :

La situation dans les territoires israéliens et palestiniens au surlendemain de l'attaque du Hamas : un bilan humain de plus en plus lourd, l'armée israélienne qui se déploie et les combats qui s'étendent à la frontière avec le Liban.

Le conflit va-t-il s'importer en France ? Une vingtaine d'actes antisémites recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas. Des manifestations de soutien aux peuples israéliens et palestiniens organisés dans différentes villes.

Les informés :

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération, ancienne correspondante de Libération à Jérusalem, de 2000 à 2003

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien-Aujourd’hui-en-France

Patricia Allémonière, grand reporter, ancienne correspondante pour TF1 à Jérusalem qui a couvert les deux guerres à gaza de 2008 et 2014 auteur du livre “Au cœur du chaos” aux éditions Arthaud

Frédéric Métezeau, ancien correspondant de Radio France à Jérusalem de 2019 à 2023

avec Thibault Lefèvre, correspondant permanent de Radio France à Jérusalem

et Agathe Mahuet, journaliste du service reportage de franceinfo, en duplex de la marche de soutien à Israël, à Paris

