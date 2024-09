La piste Xavier Bertrand à Matignon, Edouard Philippe en lice pour 2027, les collectivités face au déficit public et la pression sur Netanyahou... Les informés de franceinfo du mardi 03 septembre 2024

Autour d'Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot, les informés débattent de l'actualité du mardi 3 septembre 2024.

Les thèmes

Xavier Bertrand, Premier ministre, une piste sérieuse ? À chaque jour son nom et sa piste qui tient la corde. 56 jours se sont écoulés depuis le second tour des législatives et la France n’a toujours pas de premier ministre. C'est dans ce contexte inédit que l'ancien Premier ministre Edouard Philippe annonce sa candidature à l'élection présidentielle 2027. Pourquoi maintenant ?

Le déficit public, la faute aux collectivités ? Les caisses sont vides, les comptes dérapent et pourraient déraper encore plus, le gouvernement accuse les collectivités territoriales d'être trop dépensières. À qui la faute ?

Benyamin Netanyahou, confronté à une pression de plus en plus forte de la rue. Est-ce un tournant ? Quelles conséquences cela peut-il avoir sur la politique israélienne et sur le cours de la guerre à Gaza ?

Les invités

Cédric Clérin, rédacteur en chef de L’Humanité Magazine

Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d’Atlantico

Christophe Jakubyszyn, directeur des rédactions des Échos

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences-Po Paris,

--------------

Regarder l'émission en intégralité :