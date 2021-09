L'ouverture du procès des attentats du 13-Novembre et une réforme des retraites quasi enterrée... Les informés du mercredi 8 septembre 2021

Jean-François Achilli présente Les informés sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les thèmes :

- L’ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et au Stade de France. Le profil des accusés. Le cas Salah Abdeslam, seul terroriste des commandos encore vivant. L’attente des rescapés, et des familles et proches des victimes. La société française ne s’est pas délitée. La menace terroriste en marge du procès.

- Le séminaire gouvernemental d’Emmanuel Macron. Le questionnaire du président adressé à ses ministres pour les derniers mois du quinquennat et la campagne à venir.

Les invités :

Isabelle Saporta, journaliste, éditorialiste, directrice littéraire chez Fayard

Chloé Morin, politologue, chroniqueuse à L’Express

François Reynaert, journaliste et écrivain, chroniqueur à l’Obs

Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit public, spécialiste de la sécurité globale