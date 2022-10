Interview de N.Sarkozy, aide à l'hôpital public, sommet interreligieux pour la paix... Les informés de franceinfo du dimanche 23 octobre 2022

Jean-François Achilli et Olivier De Lagarde

Du lundi au dimanche de 20h03 à 21h

Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République suggère un accord entre Les Républicains et Emmanuel Macron. Quel est son objectif ?

Hôpital public. Le ministre de la Santé François Braun annonce le déblocage de 150 millions d'euros pour les "services en tension de l'hôpital", notamment en pédiatrie.

Sommet interreligieux pour la paix. A Rome, Emmanuel Macron a estimé que les religions ont un rôle à jouer dans la situation en Ukraine.

Témoin assisté. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe placé sous statut de témoin assisté dans l'enquête sur la gestion de la crise du Covid-19. La justice doit-elle s'immiscer dans le politique ?

David Boeri, éditorialiste au service Economie et social de France Télévisions.



Alexia Germont, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse.



Carbon de Seze, avocat au barreau de Paris.



Nathania Cahen, rédactrice en chef de Marcelle « media alternatif marseillais ».