Frappes israéliennes au Liban, bras de fer entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice... Les informés de franceinfo du mardi 24 septembre 2024

Autour d'Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot, les informés débattent de l'actualité du mardi 24 septembre 2024.

Les thèmes

Embrasement entre Israël et le Liban : après les attaques au bipeurs et talkies walkies piegés contre des membres du Hezbollah la semaine dernière, Israël mène depuis hier une campagne de frappes intenses sur le sud du Liban, le bilan ne cesse de s'alourdir. Faut-il craindre une invasion terrestre ?

Opposition entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice : comment Bruno Retailleau et Didier Migaud peuvent-il travailler ensemble ? Leur premier affrontement a eu lieu par JT interposés sur TF1 et France 2.

Hausse des impôts : fraîchement nommé ministre de l'Économie, Antoine Armand prépare les esprits à des hausses d'impôts. Il juge la situation grave et envisage des prélèvements pour les ménages les plus aisés, et d'autres ciblés sur les entreprises.

Le ministre de l'Économie recadré au sujet du RN : Antoine Armand, sur France Inter, a exclu de garder sa porte ouverte au RN, et s'est vite fait recadrer par Matignon, quand Marine Le Pen n'a pas manqué de réagir.

Les invités

Antoine Basbous, politologue, directeur de l’Observatoire des pays arabes

Clémence Lemaistre, directrice adjointe des rédactions des Echos

Michaël Darmon, éditorialiste politique à i24 News

Cédric Clérin, redacteur en chef à l’Humanité magazine

Stéphane Zuumsteeg, directeur du département opinion et politique à l’institut IPSOS

-------------------------------------------------

Regardez l'émission en intégralité :