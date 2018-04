Emmanuel Macron aux États-Unis : "Ce qu’il a demandé pour l’instant à Donald Trump n’a pas toujours été suivi d’effets", analyse le journaliste Julien Bisson

Les Informés de franceinfo le 24 avril 2018. (RADIO FRANCE)

Les Informés de franceinfo ont reçu mardi 24 avril Vincent Trémolet de Villiers, rédacteur en chef des pages Débats Opinions du Figaro et du Figarovox, Julien Bisson, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Le 1, Sibylle Vincendon, Rédactrice en chef adjointe à Libération, Catherine Rambert : rédactrice en chef de Télé star, et Nicolas Vescovacci, journaliste et co-auteur de Vincent Tout-Puissant.

Extrait. Les Informés de franceinfo sont notamment revenus mardi soir sur la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Julien Bisson, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Le 1 a indiqué à propos d'Emmanuel Macron que "ce qu’il a demandé pour l’instant à Donald Trump n’a pas toujours été suivi d’effets. On se rappelle qu’il y a un an, il a fait cette grande video « Make our planet great again », ça n’a pas véritablement fonctionné auprès de Donald Trump. Quand Emmanuel Macron donne son entretien à Fox News il dit plutôt « Make my country great again ». Donc on n’est plus exactement sur le même registre."

Par ailleurs, Julien Bisson a affirmé que pour Donald Trump, cette visite d'État d'Emmanuel Macron "est aussi un rendez-vous important parce que justement cet accord iranien survient dans un contexte plus large qui est celui de l’accord coréen. Et pour Donald Trump c’est aussi important de voir si cet accord iranien peut mettre en péril cet accord avec la Corée du Nord qu’il a envie de mettre en œuvre. Il veut savoir si la signature de l’Amérique vaut quelque chose ou pas."