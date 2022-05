"Demain l'Europe" : un continent mis à l'épreuve par la guerre

A l'occasion de la Journée de l'Europe et en pleine guerre en Ukraine, "Demain l'Europe" aborde les défis actuels et futurs de l'Europe et de ses institutions.

A l'occasion de la Journée de l'Europe, le média global franceinfo, RFI et France 24 s’associent pour proposer une émission exceptionnelle. "Demain l'Europe" décrypte les défis actuels et futurs de l'Europe et de ses institutions.

Autour de Jean-François Achilli et Raphaël Kahane, les experts et correspondants de l’audiovisuel public nous font vivre cette Journée de l'Europe et ses grands enjeux à l'heure de la guerre en Ukraine.