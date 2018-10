Les enfants des livres. "Six contre un", le coup de cœur d'Anna

"Six contre un", de Cécile Alix (MAGNARD JEUNESSE)

Six contre un de Cécile Alix, illustré par Dimitri Zegboro, paru aux éditions Magnard Jeunesse en mars 2018, est le roman dont Anna a voulu faire la chronique cette semaine.

Un petit roman très fort et bouleversant

Ludo, devient la cible d’une bande de la classe car il est un peu différent. Sa différence à lui est d’avoir quelques kilos en trop. Certains se permettent de se moquer de lui, de le mettre dans des situations humiliantes. Ludo encaisse, sans rien dire car il a peur de parler. Jusqu’au jour où cela dérape totalement et Ludo se fait tabasser…

Anna a 11 ans et elle a abordé le thème du harcèlement à l’école, elle a donc eu envie de présenter ce roman qui l’a beaucoup sensibilisée à ce problème.

Anna a aussi étudié en classe le roman Soudain dans la forêt profonde d’Amos Oz qu’elle a beaucoup aimé et qui parle de tolérance.

Sur le même thème

Deux autres petits romans parus chez Oskar Editeur :

Je ne te crains plus Alycia, de Michèle Bayar et Lettre aux bourreaux de ma sœur, de Glawdys Constant.



Et pour les plus jeunes, Max se fait insulter à la récré et Lili est harcelée à l'école de Dominique de St Mars et Serge Bloch aux éditions Calligram.

Les enfants des livres ont aussi aimé

100 ans d’un immeuble parisien de Delphine Godard et Lise Herzog (Editions Parigramme, septembre 2018).

Cet album illustre l’histoire d’un bel immeuble parisien en pierre de taille, situé au 20 de la rue Alain-Lesage. On suit non seulement l’évolution de la rue, mais aussi la vie des occupants de l’immeuble tout au long du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Une jolie façon de voir la rue se transformer, mais ne la cherchez pas sur un plan de Paris, elle n’existe pas !

"100 ans d'un immeuble parisien", de L. Herzog et D.Godard (PARIGRAMME)

L'appartement, un siècle d'histoire russe, d'Alexandra Litvina et Ania Desnitskaïa (Librairie du Globe, mars 2018) raconte la vie de la famille Mouromtsev de 1902, jour de leur emménagement dans leur nouveau domicile, jusqu'en 2002. Une fresque historique originale vue à travers la vie quotidienne des habitants de l'appartement.

"L'appartement, un siècle d'histoire russe", d'Alexandra Litvina et Ania Desnitskaïa (LIBRAIRIE DU GLOBE)

Un autre superbe album sur le Métro, petite histoire illustrée des transports sur terre et sous terre des mêmes auteurs vient de paraître, toujours aux éditions de la Librairie du Globe.

L'agenda

La semaine prochaine, la 6e édition du Festival Sans Nom, à Mulhouse, fait la part belle aux enfants :

Des lectures de contes pour les 2-6 ans, les samedi 20 et dimanche 21/10 à 16h.

Samedi 20/10 à 15h, une table ronde autour de la thématique "Suspens et jeunesse", pour les 10-15 ans.

Samedi 20/10 à 16h ce sera la remise en public du Prix du 1er Concours d’écriture des Collégiens !





Un nouveau festival fait son entrée les 20 et 21 octobre 2018, il s'agit du premier festival du livre d'Orléans, Livre O coeur, dont le thème sera "La couverture du livre". Si le coeur vous en dit justement, partez découvrir le "bookface lab", et participez aux ateliers d'écriture et de "bibliothérapie créative"...