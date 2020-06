Les enfants des livres. Rencontre avec Paula Jacques et "Blue Pearl" et la suite de notre "Journal", le chapitre 14 !

Chapitre 15, "P.ES.T.", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

"Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et vous invitent à suivre leur Journal sur le web.

Le journal des enfants (déconfinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce journal, et les sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, chaque dimanche depuis les débuts de la pandémie, Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"P.E.S.T." est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Mira. Voici le nouveau chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres.

Quatorzième chapitre signé Jeanne, 17 ans

Le coup de coeur de Jeanne

Blue Pearl, de Paula Jacques, éditions Gallimard Jeunesse (février 2020 - à lire à partir de 12 ans)

"Eliza Burlington vit paisiblement à Little Africa, un quartier noir de Washington. Rien n'est venu remuer son passé avant la venue de cette femme blanche, richement vêtue, sur le pas de sa porte. ”Je m'appelle Helen Williams, je collectionne les poupées noires.”

Lizzie retrouve sa poupée, Blue Pearl, dans les mains de cette collectionneuse. Elle ne lui appartient plus mais ses souvenirs, eux, refont surface. Depuis son enfance d'esclave auprès de sa mère Abigail, à ses premiers pas de jeune femme libre, Lizzie se souvient et raconte avec émotion sa vie dans une Amérique esclavagiste et ségrégationniste.

Blue Pearl est un roman émouvant et captivant qui m'a beaucoup plu ! Lizzie est une vieille femme quand on la rencontre mais c'est une petite fille qu'on apprend à connaître au fil du roman. De sa vie d'esclave, elle se souvient de toutes les injustices, jusqu'aux terribles événements qui la pousseront à fuir. Le simple nom d'une poupée fait rejaillir une foule de souvenirs poignants qui nous font voyager dans une époque malheureusement pas si lointaine... Jeanne

Thèmes abordés : États-Unis, Droits de l'Homme, Histoire, Esclavage

"Blue Pearl" de P. Jacques (GALLIMARD JEUNESSE)

Et d'autres idées de lectures

Avec le Prix du Goût des Sciences Jeunesse

Le Prix du Goût des Sciences Jeunesse fête cette année ses 10 ans et il vient d'être remis "virtuellement" vendredi 26 juin par Madame Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

La lauréate est Amandine Thomas pour son album Océans et comment les sauver, paru aux éditions Sarbacane (à lire à partir de 7 ans).

Cyril et Mira, 13 ans tous les deux, vous parlent des livres qui étaient en compétition :

"Océans... Et comment les sauver" de A. Thomas (EDITION SARBACANE)

Et Anna, 13 ans, a lu :

8 848 mètres de Silène Edgar, édtions Casterman (juin 2020)

"Mallory à 15 ans et elle est la plus jeune française a avoir gravi une montagne de 8 000 mètres. Elle se lance alors dans un nouveau défi : gravir le mont Everest. Malgré le froid, la fatigue et la dangerosité de ce périple, Mallory va tenter cette aventure incroyable accompagnée par son père."

Une fantastique aventure qui nous fait tous rêver. Une leçon sur l'importance de la vie, sur la pollution, l'écologie et tout ce qui nous entoure à travers cette jeune fille et son regard émerveillé. Un livre qui restera gravé longtemps dans ma mémoire tant pour son originalité, sa leçon de vie que son écriture magique. Un livre que je conseille à toute personne qui voudrait s'égarer sur les chemins de l'aventure ! Anna

"8848 mètres", de S. Edgar (CASTERMAN)

Et toujours un peu de bande dessinée...

Car ne l'oublions pas, 2020 est l'année de la bande dessinée !

Pompéi, cahier de dessin animé, illustré par Fanny Ducassé, éditions animées et Réunions des Musées Nationaux (juin 2020)

Un livre à lire, à colorier et à transformer en dessin animé ! Ce petit album est édité en lien avec l'exposition Pompéi du Grand Palais, exposition enfin ouverte après cette longue période de confinement pour tous !

"Pompéi", de F. Ducassé (Editions Animées / RMN)

Avec kibookin.fr

Retrouvez encore plus d'idées à lire sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

