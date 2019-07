Les enfants des livres. "Phoque en danger, enquête en Baie de Somme", le coup de cœur de Mathilde

"Phoque en danger, enquête en baie de Somme", de C. Vauchel (AIRVEY EDITIONS)

Phoque en danger, enquête en Baie de Somme, de Christine Vacher, est paru aux éditions Airvey, dans la collection "Polars en Nord Junior". Cette collection regroupe de petites enquêtes dont les intrigues se déroulent toutes dans l’un des lieux emblématiques de la région.

Avec Mathilde nous partons direction la Manche, sur les plages du Crotoy

Le Club de Hip Hop, en vacances, est accueilli par la tante de l’un d’eux. Elle s’appelle Alix Baron, et elle est soigneuse bénévole dans l’association protectrice des animaux SOS Faune Picarde. A peine arrivés, elle va leur demander de la suivre en mission : un bébé phoque est retrouvé blessé. Une blessure manifestement volontaire. Pour le clan du Hip Hop qui pensait passer des vacances tranquilles, c’est plutôt raté ! Ils interrogent des témoins, des pêcheurs, des bénévoles des associations de protection des animaux... Bref, les ados mènent l’enquête !

La plus grande colonie française de phoques a élu domicile en baie de Somme. Il existe bien une association. C’est l’association Picardie Nature qui veille sur la colonie, et il y a aussi un centre de soin.

Mathilde, 11 ans, est laborantine au Labo des histoires Hauts de France, dirigé par Prescillia Ben. Le Labo des histoires est une association qui propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France et cette chronique a été réalisée en duplex grâce à France Bleu Nord.



Mathilde, laborantine au Labo des histoires Hauts de France (franceinfo / RADIO FRANCE)

Agenda : La fête "Partir en livre"

Cette grande fête de la lecture pour la jeunesse, lancée par le ministère de la Culture et organisée par le Centre national du livre partout en France pour la 5e édition, propose des milliers d'évènements gratuits depuis le 10 juillet et jusqu' au 21 juillet 2019. Au programme, des rencontres avec des auteurs, des lectures, des activités créatives et ludiques autour de la lecture et toutes sortes de surprises !

Partir en livre en Seine-Saint-Denis, avec le Salon du livre et de la presse jeunesse, ce sera encore le cas cette année jusqu'au 16 juillet. A ne pas manquer, 10 000 m2 seront dédiés à des attractions littéraires en plein air au sein du Parc départemental Georges Valbon de La Courneuve (Ile-de-France).