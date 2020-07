Les enfants des livres. "Partir en livre" avec "Saison des Roses" et Lola signe le chapitre 16 de notre Journal !

Chapitre 16, "L'ombre de Camus", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

"Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et vous invitent à suivre leur Journal sur le web créé pendant le confinement.

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce journal, et les réseaux sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, chaque dimanche depuis les débuts de la crise sanitaire, Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode, écrit à tour de rôle par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"L'ombre de Camus" est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Lola. Voici le seizième chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres

Seizième chapitre signé Lola, 15 ans

Le coup de coeur de Lola

Saison des Roses, de Chloé Wary, éditions FLBLB.

Prix du Public France télévisions au Festival d'Angoulême 2020

Cette bande dessinée parle de football, de la banlieue et des filles !

C’est l’histoire de Barbara, qui fait partie d’un club de foot. Elle et ses coéquipières s’entrainent d’arrache-pied pour arriver sur le podium. Mais en manque de budget, le club n’a pas les moyens de financer à la fois l’équipe masculine et l'équipe féminine. La directrice choisit alors de tout miser sur les garçons et de déclarer les filles forfait pour la saison. Les footballeuses ne vont pas rester les bras croisées, révoltées, elles vont se battre pour être reconnues et se frayer un chemin jusqu’en finale...

Les illustrations sont vivantes et magnifiques. C’est aussi très réaliste, notamment grâce au vocabulaire employé : les personnages s’expriment comme les ados d’aujourd’hui, on a l’impression de regarder un documentaire. Ce roman graphique m’a fait sourire, réfléchir, mais m’a aussi fait éprouver de la rage ! Lola

"Saison des Roses" de Chloé Wary (EDITIONS FLBLB)

Cette bande dessinée fait partie de la sélection "Partir en livre"

A l'initiative du ministère de la Culture, Partir en Livre est la grande fête du livre de l'été pour la jeunesse. Elle est organisée par le Centre national du livre, avec la participation du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis.

Cette année, cette manifestation se réinvente et s’adapte au contexte sanitaire actuel. Durant les 11 jours de Partir en Livre, 5 rendez-vous digitaux seront proposés quotidiennement pour vous inviter au plaisir de lire. Retrouvez le programme de cette grande manifestation nationale, gratuite, et festive autour du livre, ici et c'est jusqu'au 19 juillet.

Et, plus spécifiquement, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis propose ses nouveautés : cet été le "Parc d’attractions littéraires" du Salon devient "ParcoTruck(s)". Tout le programme des "Parkotruc(s)" est à retrouver ici.

Avec des activités inédites, conçues pour respecter les règles sanitaires en vigueur, les "ParcoMobiles" par exemple feront escale dans une vingtaine de villes de la Seine-Saint-Denis jusqu'au 17 juillet 2020. Ensuite ils se fixeront du samedi 18 au samedi 25 juillet, au Parc Jean Moulin – Les Guilands à Montreuil/Bagnolet et au Parc Georges Valbon à La Courneuve.

Ces "ParcoMobiles" proposent de partir à la découverte de héros et d’histoires de bandes dessinées et de la littérature jeunesse, et de découvrir des cahiers de vacances inédits offerts à toutes et tous, dont celui de Saison des Roses justement ! Et c'est aussi dans le cadre de Partir en Livre, avec le SLPJ qu'une exposition liée au chal­lenge "BD foot in Seine Saint-Denis" avec les dessins de Chloé Wary sera visible tout l’été au Parc Georges Valbon de La Courneuve. Mardi 21 juillet, à 10h30, l'autrice sera même présente sur place pour parler de son travail !

"Chloé Wary, Les cahiers du Salon" (Chloé Wary / les cahiers du salon)

Affiche de 'Partir en livre" 2020 (Aurélie Neyret / Partir en Livre)

Bonne semaine et bonnes lectures estivales à tous!