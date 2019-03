Les enfants des livres. "Marabel et le livre du destin", le coup de cœur de Mira

"Marabel et le livre du destin", de T. Barrett (EDITIONS BAYARD JEUNESSE)

Mira présente Marabel et le livre du destin de Tracy Barrett, traduit de l’anglais par Emmanuel Plisson, et paru aux éditions Bayard Jeunesse (novembre 2018, un deuxième tome est prévu pour juin 2019).

Une princesse pas comme les autres

Marabel est une princesse, et pourtant on ne le dirait pas ! Elle n’a pas de boucles blondes, sa belle-mère est très gentille, et personne ne s’intéresse à la kidnapper puisque ce n’est même pas elle qui héritera de la couronne ! Bien sûr, puisque, tradition oblige, c'est son frère jumeau Marco, l'Élu, qui devra hériter de la couronne du royaume. Mais le jour de leur treizième anniversaire, Marco est enlevé par la méchante tante Mab qui règne sur les Terres désolées.

Évidemment, Marabel va tout faire pour sauver son frère. Elle sera aidée de sa fidèle servante et amie, Ellie, et surtout d’une licorne !

Un conte fantastique qui a fait beaucoup rire Mira et dans lequel il n'y a aucun prince charmant en vue. Marabel a un sacré tempérament. Au début, personne ne se soucie d’elle, puisque c’est une fille et qu’elle n’est pas l’héritière, mais finalement c’est elle qui, courageusement, prend les choses en main pour aller sauver son frère et même le royaume Magikos tout entier. En fait le pouvoir appartient aux filles dans cette histoire !

Et c'est aussi l'occasion toute trouvée de rappeler que le 8 mars prochain ce sera la Journée internationale pour les droits des femmes.

Et d'autres récits à lire, tous de "princesses" !

La voix des femmes, ces grands discours qui ont marqué l'histoire, de Céline Delavaux, éditions De la Martinière Jeunesse (mars 2018, à partir de 10 ans).

De la Reine d'Angleterre, Elisabeth Ire qui disait "Je sais bien que j'ai le corps d'une femme faible et fragile ; mais j'ai le cœur et les tripes d'un roi", à Louise Michel, Simone Veil, Indira Gandhi, Aung San Suu Kyi, et bien d'autres encore. Leurs discours pour rappeler que partout dans le monde, à différentes époques, des voix de femmes se sont élevées pour révéler des injustices ou faire progresser l'humanité.

"La voix des femmes", de C. Delavaux (EDITIONS DE LA MARTINIERE JEUNESSE)

Qui veut jouer au foot ? , de Myriam Gallot, éditions Mini Syros (février 2019, 7-8 ans).

Comment ça les filles ne peuvent pas jouer au foot ?! Les garçons refusent de prêter le ballon et ne veulent rien entendre. Margot ne comprend pas, elle aime bien ça elle, jouer au foot, Il faut donc que les "règles" du jeu changent !

"Qui veut jouer au foot", de M. Gallot (EDITIONS MINI SYROS)

Lecture des premières lignes...

"Qui veut jouer au foot ?" - EXTRAIT --'-- --'--

Les Sisters, de François Vodarzac, adapté du scénario de Pascal Mirleau et Tony Scott. Editions Bamboo Jeunesse

Vous connaissez la bande-dessinée ? Et toujours pas les romans ?

Voici le petit dernier : Plâtrées.

Marine s'est cassée la jambe en faisant du roller et va devoir rester six longues semaines, immobile. Heureusement, sa "sister" adorée n'est pas loin. Enfin, disons qu'elle ne doit pas partir loin justement, pour rester totalement au service de madame la casse-cou. Ce qui ne va pas vraiment ravir cette chère Wendy.

"Les Sisters, Plâtrées" de F. Vodarzac, d'après le scénario de P. Mirleau & T. Scott (EDITIONS BAMBOO JEUNESSE)

"Les Sisters, Plâtrées" - EXTRAIT --'-- --'--

La revanche des Princesses, aux éditions Poulpe Fictions, est un ouvrage collectif de six auteures phares de la littérature jeunesse : Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Haquet, Anne-Fleur Multon, Carole Trébor. Dans ce livre illustré par Kim Consigny, on se laisse embarquer pour six histoires de princesses audacieuses, décalées et très drôles ! Il faudra juste patienter un peu... La sortie de ce roman est prévue pour le 14 mars 2019.

En voici la lecture des premières lignes...

"La revanche des princesses" - EXTRAIT --'-- --'--

Le Labo des histoires

Mira a 12 ans et elle est laborantine au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.