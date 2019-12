Les enfants des livres. La Pépite Fiction ado 2019 a été décernée au roman de Nathalie Bernard, "Le dernier sur la plaine"

"Le dernier sur la plaine", de N. Bernard (EDITIONS THIERRY MAGNIER)

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis fermera ses portes demain, lundi 2 décembre 2019, à l'Espace Paris Est-Montreuil.

Pour ce 35e anniversaire, le Salon a fait "L’éloge de la lenteur" et l'invitée était l'île de La Réunion. Comme d'habitude, de nombreux écrivains français et étrangers de la littérature jeunesse étaient au rendez-vous cette année. Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (SLPJ 2019)

Le palmarès des Pépites 2019

Retrouvez toute la sélection des Pépites dont les lauréats, par catégorie (livres illustrés, BD, fiction junior et fiction ado), ont été dévoilés mercredi dernier lors de la cérémonie de remise des Prix organisée en partenariat avec France Télévisions.

La Pépite Fiction Ados

Le Dernier sur la plaine, Nathalie Bernard, Thierry Magnier.

Jeanne, 13 ans, laborantine au labo des histoires et l'une des 9 membres du jury de la Pépite fictions Ados, présente ce roman. Et ça tombe bien, c'est justement son préféré !

L'histoire, inspirée de faits réels, est celle de Quanah Parker, le dernier chef comanche à avoir vécu librement dans les vastes plaines américaines.

Les 9 jurés des Pépites Fictions Ados (franceinfo / RADIO FRANCE)

La Pépite d'Or

Sans foi, ni loi, de Marion Brunet, éditions Pocket Jeunesse

"Sans foi, ni loi", de M. Brunet (EDITIONS PKJ)

Et mention spéciale du jury pour l'album de Loren Capelli, Cap ! aux éditions Courtes et Longues.

"Cap !" de L. Capelli (Editions courtes et longues)

La Pépite Fiction Junior

Akita et les grizzlys, de Caroline Solé, illustré par Gaya Wisniewski, Collection Mouche, éditions L’école des loisirs.

"Akita et les grizzlis", de C. Solé et G. Wisniewski (L'école des loisirs)

La Pépite Livres Illustrés

Midi pile, de Rébecca Dautremer, éditions Sarbacane

"Midi Pile", de R. Dautremer (EDITIONS SARBACANE)

La Pépite Bande Dessinée

Les Vermeilles, de Camille Jourdy, éditions Actes Sud BD

"Les Vermeilles" de C. Jourdy (ACTES SUD BD)

Le prix de la Grande Ourse 2019

Cette nouvelle distinction décernée par l’équipe du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil a pour ambition de mettre en lumière un auteur dont la créativité marque durablement la littérature jeunesse.

La Grande Ourse 2019 a été attribuée à Gilles Bachelet.

Et, d'ailleurs, aux éditions Seuil Jeunesse et à l’occasion du 15e anniversaire de Mon chat le plus bête du monde, vous pouvez retrouver dans Tout mon chat les trois albums cultes de Gilles Bachelet réunis dans un coffret et accompagnés d’un inédit !

"Mon chat" de G. Bachelet (SEUIL JEUNESSE)

kibookin.fr, tous les titres "lus et recommandés" par le Salon

Quel genre littéraire ? pour quel âge? Nombre de pages ? A partir de quel âge ? Ou par date de parution… La recherche de lecture s’adapte à tous les besoins pour faire le bon choix de lecture !

Tous les ouvrages présents sur Kibookin ont été "lus et recommandés" par les Comités de lecture du Salon. Se réunissant chaque mois, ils sont composés de l’équipe du Salon, de bibliothécaires, de libraires et d’autres amoureux des lettres, des images, et des histoires pour la jeunesse. Plus d'excuse pour ne pas trouver sa pépite à soi !

La rencontre des enfants des livres

Les enfants des livres étaient bien présents au Salon avec une rencontre sur la Scène Jeunesse.

Eugénie et Lola, 14 ans, laborantines au labo des histoires, ont présenté, vendredi 29 novembre, deux romans en compagnie des auteurs : celui de Nathalie Bernard, pour Le Dernier sur la plaine, éditions Thierry Magnier, Pépite Fiction Ados, et Jérôme Leroy, pour la série Lou après tout, éditions Syros. "Lou après tout", tome 1 "Le grand effondrement", J. Leroy (EDITIONS SYROS)

Le labo des histoires

Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.