Les enfants des livres. "HMS BEAGLE, aux origines de Darwin", le coup de cœur de Mira

"HMS Beagle, aux origines de Darwin", de F. Grolleau & J. Royer (DARGAUD)

HMS Beagles, aux origines de Darwin de Fabien Grolleau et Jérémie Royer, éditions Dargaud (août 2018), grand gagnant du prix du Goût des sciences jeunesse, a passionné Mira, notre talentueuse scientifique en herbe !

Dans ce récit Darwin, le célèbre naturaliste anglais, raconte à ses enfants sa première expédition, en 1831, à bord du HMS Beagle. Un voyage, inattendu pour lui à l'époque, qui va changer le cours de sa vie et révolutionner les théories scientifiques. Ses découvertes porteront sur la faune et la flore. C'est de ce périple de 5 années, passant par le Cap Vert, les Galápagos, la Nouvelle-Zélande, et l'Australie, que naîtra son ouvrage De l'Origine des espèces, et la fameuse théorie de l'évolution.

Créé en 2009, le prix le Goût des sciences jeunesse met en lumière un ouvrage destiné aux 9-13 ans, qui permet de se familiariser avec les questions scientifiques. Ce prix littéraire, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est remis lors du Salon du livre et de la presse de Montreuil.

Cette année c'est une classe de collégiens, élèves de 5e du collège Yvonne Le Tac à Paris, qui a élu son lauréat parmi trois ouvrages. Il y avait aussi Les mésaventuriers de la science de Jim Jourdane, éditions Makisapa et Le super week-end de l'espace de Gaëlle Alméras, Maison Georges éditions.

Le labo des histoires

Mira, 12 ans, est laborantine au labo des histoires de Versailles. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Et d'autres idées de lectures

En lien avec Darwin...

L'évolution, d'Harriet Brundle, éditions le Pommier, collection Pictodoc (janvier 2019).

Un album pour initier les plus petits aux théories de l'évolution. Pour aborder des thèmes comme la classification animale, la sélection naturelle, l'adaptation, l'extinction. Bref, toutes ces notions toujours saupoudrées de Darwinisme bien sûr...

"L'évolution", de H. Brundle (EDITIONS LE POMMIER)

Enquêtes aux jardins, Les empoisonneurs, de Guillaume Le Cornec et Romain Veilletet, éditions du Rocher (à partir de 9 ans - juin 2019)

Dans ce premier volet de la série Enquêtes au jardin, vous suivrez les aventures à Nantes d'Emma et Lucas, propulsés malgré eux dans les affres d'un complot international. Amoureux de la nature, de la biodiversité et du polar, ce roman est fait pour vous !

"Enquêtes aux jardins, Les empoisonneurs", de G. Le Cornec et R. Veilletet (EDITIONS DU ROCHER)

Et un génie à l'honneur...

Léonard de Vinci, l'enfance d'un génie, de Brigitte Kernel, illustré par David Pillet, éditions Leduc (à partir de 8 ans - mars 2019).

"Je m'interroge parfois, peut-être suis-je différent des autres enfants ? C'est en tout cas ce que dit grand-père : "Tu es un artiste Léonard, et tu es aussi un inventeur, j'en suis sûr, on se souviendra toujours de toi." Papa pense tout le contraire, il me prend pour un clown un peu fou."

Le jeune Léonard vit avec son père, "Messire le Notaire", un homme dur et sans coeur, et à l'image de son prénom, Piero, il est "comme une pierre". Léonard n'a même pas le droit de voir sa mère qui vit dans la misère au village de Vinci, en Italie. Heureusement il reçoit l'amour de sa belle-mère et surtout de son grand-père qui a vite su détecter son génie et va l'aider à développer ses nombreux talents.

"Giaconda", "Joconde", veut dire heureux en italien, tout comme vous le serez, chers jeunes lecteurs, après avoir lu les premières années de la vie de Léonard de Vinci, dont on vient d'ailleurs de célébrer le 500e anniversaire de la disparition (15 avril 1452 - 2 mai 1519). Brigitte Kernel signe là son premier livre adressé aux enfants et on espère bien qu'elle retrouvera vite les sentiers de la littérature jeunesse !

Voici la lecture des premières lignes :

LES ENFANTS DES LIVRES - LEONARD DE VINCI EXTRAIT --'-- --'--

"Léonard de Vinci, l'enfance d'un génie", de B. Kernel (EDITIONS LEDUC)

Enquête sur Léonard, d'Emmanuelle Kecir-Lepetit, éditions le Pommier, collection les "Savantissimes" (mai 2019).

Francesca découvre dans le grenier familial des manuscrits ayant appartenu à son grand-père qui n'est autre que Léonard de VInci. Ses trouvailles vont malheureusement être dérobées et la jeune fille va tout faire pour les retrouver. Son enquête va l'amener sur les traces de ce grand homme, à la fois poète, dessinateur et immense novateur du XVIe siècle.

"Enquête sur Léonard", d'E. Kecir-Lepetit (EDITIONS LE POMMIER)

Les folles machines de Léonard de Vinci, de Nathalie Lescailles-Moulènes et illustré par Renaud Vigourt, éditions De la Martinière Jeunesse (mai 2019).

Enfin, pour les inventeurs en herbe, il faut absolument découvrir les machines insolites de Léonard de Vinci ! Grâce à Salaï, fidèle apprenti, qui présente dans cet album sept machines imaginées par son grand maître. Parmi elles, on trouvera même les ancêtres de l'hélicoptère et de la voiture !

"Les folles machines de Léonard de Vinci", de N. Lescailles-Moulènes et R.Vigourt (DE LA MARTINIERE JEUNESSE EDITIONS)

Et les livres choisis par les Petits Champions de la lecture 2019 !

Mercredi 26 juin 2019, 14 enfants de CM2 ont participé à la grande finale nationale des Petits champions de la lecture, sur la prestigieuse scène de la Comédie Française, en présence de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et de Franck Riester, ministre de la Culture.

Les trois lauréats de cette 7e édition sont Dehlia (Marne, Grand Est), qui a reçu le premier prix. Elle a lu Kidnapping à la confiture de Marie Lenne-Fouquet, aux éditions Sarbacane.

Pauline (Isère, Auvergne-Rhône-Alpes), a reçu le deuxième prix. Elle a lu Pour quelques grammes d’or de Claudine Aubrun, éditions Syros.

Lucas (Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur), a reçu le troisième prix. Il a lu Baleine rouge de Michelle Montmoulineix, aux éditions Hélium.