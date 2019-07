Les enfants des livres. “Héros”, le coup de cœur de Sacha, présenté en duplex de France Bleu Sud Lorraine

"Héros", tome 1 "Le réveil" de B. MINVILLE (EDITIONS SARBACANE)

Héros, la saga fantastique de Benoît Minville, éditions Sarbacane, se décline en deux tomes. Le livre 1 s'intitule Le Réveil, et le livre 2 Générations (juin 2019).



Pour nous présenter cette série, Sacha, 11 ans, de Nancy, est en duplex du studio de France Bleu Sud Lorraine.

Cette histoire fantastique se déroule en Bourgogne

Nous faisons connaissance avec une bande de jeunes, trois lycéens de 15 ans : Matéo, Richard, et José. Ils habitent dans une petite ville, à Sainte Forge, où il faut bien dire; il ne se passe pas grand-chose. Heureusement, le trio a une passion : la légendaire BD Héros, dont ils attendent chaque mois le nouveau numéro. Leur rêve : éditer un jour leur propre série, inspirée de cet univers fascinant et occulte qui domine les records de ventes. Après tout, la série a bien été créée dans leur région, il y a plus de 80 ans, alors, pourquoi pas eux pour prendre la relève ?



Un jour, alors qu’ils se retrouvent comme d’habitude pour travailler sur cette BD qu’ils veulent appeler Héritier, ils sont surpris par l’arrivée d’un étranger.

L'homme apparaît comme par magie, blessé à mort. Juste avant de s’effondrer, il tend à Richard une étrange fiole et les prévient de façon énigmatique : "ils arrivent". Les trois garçons décident de fuir. Le lendemain Richard se réveille à l'hôpital, les deux autres ne se souviennent de rien.



Le Réveil, est donc le titre du livre 1, et à partir de ce moment-là, rien ne sera plus comme avant… Et pour connaître la suite, ce sera dans le livre 2, Générations.

"Héros", tome 2 "Générations", de B. MINVILLE (EDITIONS SARBACANE)

Sacha, 11 ans, est laborantin au Labo des histoires Grand Est, dirigé par Johanna Offner. Le labo des histoires est une association qui propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France et cette chronique a été réalisée en duplex grâce à France Bleu Sud Lorraine.