Les enfants des livres. Destination Marseille avec Nicolas Pagnol

Après le cycle des souvenirs d’enfance de Pagnol (La Gloire de mon père, Le Château de ma mère et Le Temps des secrets), l'adaptation de l'une de ses œuvres posthumes, Les pestiférés, les éditions Grand Angle s'attaquent maintenant à l'adaptation de l'oeuvre théâtrale de Marcel Pagnol en bande dessinée. Il s'agit du premier tome de la trilogie marseillaise, Marius de Serge Scotto et Eric Stoffel pour le scénario et Sébastien Morice pour les dessins.

Marius, c'est d'abord la pièce de théâtre écrite en 1928

Ensuite, il y a eu le fameux film de 1931 avec Raimu, réalisé par Alexandre Korda (l’un des premiers films parlants), puis celui de Daniel Auteuil en 2013. C'est donc aujourd'hui une bande dessinée. Et ce n'est pas étonnant que Nicolas Pagnol, garant de l'héritage de son grand-père, ait donné le feu vert à ce trio de choc pour signer cette fidèle adaptation de la trilogie marseillaise.

C'est tellement bon de (re)trouver le Bar de la Marine sur le Vieux Port, les dialogues et l'humour chantant, et oui, on entend même l'accent s'élever de ces bulles ! Quel bonheur aussi de (re)découvrir les personnages, Marius et son éternelle cigarette au bec, Raimu et ses gros sourcils, Escartefigue et son légendaire "Ferry Boîte". Seule Fanny a bien changé, Orane Demazis y est en effet réincarnée en une belle brune méditerranéenne.

L'histoire

Marius aide son père César qui tient le Bar de la Marine sur le Vieux Port. Il ne rêve que d’une chose, prendre le large sur l’un des navires qui font escale à Marseille. Fanny, la jolie vendeuse de coquillages est amoureuse de lui et pour l’amener à se déclarer, elle tente de le rendre jaloux en se laissant courtiser par le riche veuf Panisse. Quel va être le choix de Marius ?

L'arrivée du fameux "Ferry Boîte" lors de sa traversée du Vieux Port (franceinfo / RADIO FRANCE)

Nicolas Pagnol a conseillé Thibault dans ses futures lectures de Marcel Pagnol :

en roman, La prière aux étoiles

et en BD, Les pestiférés

avec Nicolas Pagnol et Thibault ! (franceinfo / RADIO FRANCE)

Le labo des histoires

Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

BD 2020

L'année BD 2020 vient d'être déclarée ouverte par le ministre de la Culture Franck Riester, en présence de deux marraines et d'un parrain, Catherine Meurisse, Florence Cestac et Jul.

Un français sur trois lit des BD, et parfois, c'est le premier contact avec la lecture pour les enfants. Considérée longtemps comme un simple divertissement, la bande dessinée apparaît aujourd'hui comme un art singulier, un vrai espace de création dans la diversité de ses formats, des thèmes abordés et du langage. C'est bel et bien le 9e art !

Pour cette année BD 2020, plus de 350 évènements sont prévus dans toute la France (expositions,conférences, rencontres, festivals...) et il ne faut pas oublier de lire des BD tout au long de l'année bien sûr !

BD 2020 (@Joseph Falzon)

D'autres idées à lire...

En bandes dessinées

Les Sisters, tome 14, Juré, craché, menti !, de Cazenove et William, Bamboo éditions.

Les Sisters c'est un succès phénoménal, déjà plus de 4 millions d'albums vendus et ce n'est pas fini, voici un nouvel album toujours plein d'humour avec une Marine très en forme puisqu'elle n'arrête pas de mentir ! À vous de découvrir comment va s'en sortir cette petite reine du mensonge !

"Les Sisters", tome 14 "Juré, craché, menti", de Cazenove et William (BAMBOO EDITION)

Le petit Spirou, le tome 18, La vérité sur tout, de Tome et Janry, éditions Dupuis.

Vous le saviez, vous, que Melchior Dugenou, dit "Melchiorichou", est le petit ami caché de la prof de calcul ? C'est le retour de notre petit garnement préféré et cette fois-ci il est bien décidé à tout nous dire, et même la vérité sur le Père Noël et sur les cadeaux !

"Le petit Spirou", de Tome et Jandry (DUPUIS)

Boule & Bill, le tome 40, Bill à facettes, de Christophe Cazenove et Jean Bastide, éditions Dargaud.

Il fait partie de la famille, ce duo tellement complice ! Des blagues et des situations cocasses, c'est ça le quotidien de Boule & Bill. Cela fait maintenant 40 albums que ça dure, et en plus, pour ce petit dernier, vous verrez votre cocker préféré sur toutes les facettes !

"Boule & Bill", le tome 40, "Bill à facettes", de C. Cazenove et J. Bastide (DARGAUD)

En albums jeunesse pour Noël

Un merveilleux Noël d'Hélène Druvet, éditions Gautier et Languereau

Franchement, comment résister à la jolie trogne de Sunny le Suricate ? Et si nous partions avec lui à une grande fête de Noël en compagnie d'Edgard le renard et Léon le raton ? Vous verrez comme la route est pleine d'imprévus et de rencontres, et comme Paris c'est beau la nuit vu d'en haut !

À lire à partir de 5 ans.

"Un merveilleux Noël" d'H. Druvert (EDITIONS GAUTIER ET LANGUEREAU)

Un Noël presque parfait, d'Emily Gravett, éditions Kaléidoscope

Comment comptez-vous passer les fêtes de Noël ? Sunny le Suricate lui ne plaisante pas avec Noël : pour être "archi" prêt pour le 25 décembre, il lit Perfect magazine, Spécial Noël. Ouvrez bien grandes vos oreilles, ça vaut vraiment le détour par le désert du Kalahri !