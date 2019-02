Les enfants des livres. "Cyrano de Bergerac", le coup de cœur d'Anna

"Cyrano de Bergerac", d'E. Rostand (FOLIO+ COLLEGE)

"Je jette avec grâce mon feutre,

Je fais lentement l'abandon

Du grand manteau qui me calfeutre,

Et je tire mon espadon ;

Élégant comme Céladon,

Agile comme Scaramouche,

Je vous préviens, cher Mirmydon,

Qu'à la fin de l'envoi je touche !"

Extrait de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand.

L'histoire

L’action de passe au milieu du XVIIème siècle. Cyrano de Bergerac, une sorte de "poète-soldat", complexé par son grand nez, n'ose pas déclarer sa flamme à sa cousine Roxane. Il le fait en secret, à travers des lettres d'amour qu'il écrit à la place de son rival de cœur, un jeune homme nommé Christian.

Cyrano et Christian doivent partir se battre, il faut dire que l’on est en pleine Guerre de Trente ans et c’est le siège de la ville d’Arras… L'un des deux va mourir...

Ecrite en 1897, et majoritairement en alexandrins, Cyrano de Bergerac est la plus célèbre pièce de théâtre d'Edmond Rostand, et sûrement aussi l'une des plus jouées du répertoire du théâtre français. Elle est librement inspirée de la vie du poète Hercule Savinien Cyrano, dit de Bergerac (1619-1655), contemporain de Molière.

Dans cette édition, il y a un entretien avec Alexis Michalik et un dossier signé Martin Grodecoeur.

Alexis Michalik, outre le fait qu’il soit littéralement tombé amoureux de cette pièce, dit que "Cyrano, c’est l’histoire de quelqu’un qui n’est pas très bien dans sa peau et qui arrive à surmonter ses faiblesses parce qu’il est brillant par ailleurs. Voilà pourquoi la pièce parle aux adolescents".

Edmond, une bande dessinée

Edmond, parue chez Rue de Sèvres (octobre 2018), d'Alexis Michalik et Léonard Chemineau.

"Paris, décembre 1897, Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Après l’échec de La princesse lointaine, avec Sarah Bernhardt, ruiné, endetté, Edmond tente de convaincre le grand acteur en vogue, Constant Coquelin de jouer dans sa future pièce, une comédie héroïque, en vers. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit mais qui deviendra la pièce préférée des français" (Note de l'éditeur).

Edmond, le film

Alexis Michalik, c’est l’homme aux 5 Molières, dont 2 pour sa pièce, Edmond justement (en ce moment au Théâtre du Palais-Royal et en tournée en France) qu'il a aussi adaptée pour le cinéma. Ce film, Edmond, toujours à l’affiche, retrace l’épique création de Cyrano de Bergerac par Rostand.

Thomas Solivèrès joue Edmond Rostand, Alexis Michalik, le rôle de Feydeau, et Olivier Gourmet est un génialissime Coquelin, l’acteur qui doit jouer Cyrano…

"Edmond", d'A. Michalik (LÉGENDE PRODUCTIONS)