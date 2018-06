Les enfants des livres. "Boule à Zéro", le coup de cœur de Pierre

"Boule à Zéro", Tome 7 "Goal", de Ernst et Zidrou (BAMBOO EDITION)

Pour démarrer l’été, et comme Pierre n'a pas oublié la Coupe du monde de football, il a pris ce prétexte pour parler d'une BD au sujet grave, mais pleine d'humour et de tendresse. Il s'agit de Boule à Zéro, le tome 7, Goal. Elle est signée Zidrou pour le scénario, Ernst pour le dessin, et elle est parue chez Bamboo éditions en mai dernier.

Zita, la petite héroïne de l'hôpital

Cela fait 9 ans que Zita vit à l'hôpital car elle est atteinte d'une leucémie. Mais heureusement elle est entourée d'une sacrée bande de copains et le personnel de l'hôpital est aux petits soins avec elle...

Dans ce tome 7, le Professeur Semoun impose à Zita un nouveau voisin de chambre, le petit Moïse. Ce dernier est un jeune réfugié, orphelin, et atteint lui aussi d’une leucémie. Les débuts de la cohabitation avec Moïse, qui ne veut pas quitter son ballon rond, ne sont pas faciles...

Les auteurs

Zidrou est d’abord instituteur, puis en 1991, il rencontre le dessinateur Godi avec qui il crée L’Élève Ducobu. Il signe alors de nombreuses séries pour enfants et adolescents, des Crannibales à Tamara, de Scott Zombi à Sac à Puces.

Serge Ernst a d'abord travaillé pour le journal Tintin pendant 15 ans. Parallèlement il a commencé à se diriger vers la BD humoristique avec Les Égarés, William Lapoire, Les Cases de l’Oncle Ernst. En 2012, il signe le dessin de Boule à zéro.

Pierre a 14 ans, il est Laborantin au Labo des histoires de Provence- Alpes-Côte d'Azur. Nous avons pu faire cette chronique en duplex avec le studio de France Bleu Provence car Pierre est allé jusqu'à Aix-en-Provence en compagnie de Laurie Thinot, directrice du Labo des histoires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

BD Miléna de l’association Robert Debré

Une autre idée de BD, celle-ci est vendue au profit des enfants hospitalisés par l’intermédiaire de l’association Robert Debré. Elle s’appelle Miléna, et le tome 5 vient de paraître. Cette BD s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans. Miléna, petite fille extraterrestre, accompagnée de son ami Julien et du chien-robot R.T.A, vit des aventures extraordinaires..

Si vous le souhaitez, vous pouvez commander un ou plusieurs exemplaires de Miléna, au prix unitaire de 5 euros. Commandes à adresser à

Association Robert-Debré - Hôpital Universitaire Robert-Debré

48 Boulevard Sérurier

75019 Paris.

"Miléna", Roland Picard et Gaucelm (Association Robert Debré)

Et pour les fans de foot, quand même !

Le Super livre du foot, paru aux éditions Deux coqs d'or (mai 2018, à partir de 7 ans.). Un livre pour tous les fans de football à l'occasion de la Coupe du monde 2018. Des jeux, des infos, des activités et des portraits de footballeurs célèbres pour devenir incollable, paraît-il !

Les fabuleuses histoires de la Coupe du Monde, de Darren Tulett, paru aux éditions de la Martinière Jeunesse (mai 2018). Depuis sa création en 1930, et sa première retransmission à la télévision en 1954, la Coupe du monde de football est l'événement le plus populaire de la planète. Voici un livre pour découvrir, ou tout simplement retrouver les moments les plus inattendus et mythiques du Mondial.