La France robotisée a-t-elle un avenir ? L'Afrique, au-delà du Covid ?Les débats de l'éco du samedi 23 avril

Autour d'Emmanuel Cugny, Anne-Sophie Alsif, enseignante en économie l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cheffe économiste du cabinet conseil BDO France, et Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes.

Réindustrialisation, innovation : la France robotisée a-t-elle un avenir ?

Comment redonner à l'industrie française les armes pour gagner en créativité et compétitivité ? Encore faut-il réindustrialiser le tissu productif hexagonal. Le déclin industriel tricolore explique aujourd’hui notre abyssal déficit commercial face aux excédents allemands. Pour enrayer ce déclin, la France doit investir plus et mieux dans l’innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu’aux process de fabrication. Rêve ou réalité : la robotisation va-t-elle régler tous les mots de l’industrie française (productivité, compétitivité, emplois…) ? Pourquoi réindustrialiser plutôt que relocaliser ? Quels sont les bons ingrédients d’une politique d’innovation ? Comment financer cette politique ?

Quel financement ? (capitaux-risqueurs vrais entrepreneurs et pas uniquement financiers)

Afrique, au-delà du Covid ?

Quel avenir économique et social pour l’Afrique durement frappée par la pandémie de Covid-19 ? Le continent sort progressivement d’une situation sanitaire très compliquée mais les principaux problèmes demeurent. Quels sont aujourd’hui les besoins de l’Afrique, que peut-lui apporter l’Europe en général, et la France en particulier ? Quel est le rôle des agences de notation ? Quelles sont les sources de financement et comment arriver à un endettement "durable" ?