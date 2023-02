La France entre-t-elle en économie de guerre ? Les informés de l'éco du 25 février

Tous les samedis, deux économistes débattent des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Emmanuel Cugny et Jules De Kiss reçoivent Anne-Sophie Alsif, enseignante en économie à La Sorbonne, cheffe économiste de la société d’études BDO France ; et Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, il y a tout juste un an , a montré la nécessité pour les pays européens de se préparer au retour du risque de guerre et d’augmenter leurs efforts de défense . Au cours des derniers mois, l’environnement économique et financier a également été profondément modifié (inflation, flambée de la dette, augmentation des taux d’intérêt, etc.). Sommes-nous entrés en "économie de guerre", et si oui, comment la gérer au mieux dans ce contexte ? Quelles sont nos ressorts possibles sur le plan industriel ? Quel impact sur l’emploi ?