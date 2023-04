Industrie verte : la France sur la bonne route ? Les informés de l'éco du 8 avril

Tous les samedis, deux économistes débattent des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Lorrain Sénéchal et Emmanuel Cugny reçoivent Anne-Sophie Alsif, enseignante en économie à La Sorbonne, cheffe économiste de la société d’études BDO France, et Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a présenté cette semaine les grandes lignes du futur projet de loi sur l'industrie verte. Outre les priorités affichées (financement de bilans carbone, dépollution des friches industrielles, crédits d’impôts et livret d’épargne verte...), l’objectif est de donner un nouveau souffle à la politique économique du gouvernement après le débat sur la réforme des retraites. Le futur projet de loi, attendu dans le courant du printemps, sera "simple et court", promet le ministre. Inverser un demi siècle de désindustrialisation de la France en réindustrialisant proprement, est-ce possible ?



Revoir l'émission en intégralité :