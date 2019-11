Hôpital : plan d’urgence, Macron est-il efficace ? Black Friday, faire la grève des achats sur Amazon ? Les débats de l'éco du 24 novembre

Les débats de l'éco du dimanche 24 novembre. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Hôpital : plan d’urgence, Macron est-il efficace ?

Les sources de mécontentement se multiplient à la veille de la grande mobilisation sociale du 5 décembre. Après la réforme des retraites, la situation de l’hôpital public cristallise la protestation. Après huit mois de crise dans les hôpitaux publics, le gouvernement a annoncé mercredi 20 novembre une rallonge budgétaire et une reprise de dette étalées sur trois ans, ainsi que des primes pour les personnels. Ces mesures ne sont toutefois pas parvenues à calmer la colère des associations et des syndicats. Tous appellent d’ores et déjà à se mobiliser le 17 décembre pour une journée de grève et de manifestation, avant une journée de sensibilisation du grand public le 30 novembre.

1,5 milliards d'euros débloqués sur trois ans, reprise partielle de la dette des hôpitaux, prime annuelle de 800 euros pour les infirmiers et aides-soignants de la région parisienne gagnant moins de 1 950 euros nets par mois, ainsi qu'une prime mensuelle de 100 euros pour les aides-soignants formés à la prise en charge des personnes âgées. 150 millions d'euros fléchés vers l'investissement pour répondre au besoin d'investissement quotidien des hôpitaux, est-ce que le compte est bon ? La dette a augmenté de 33 milliards d’euros (+40%) en 10 ans : une tendance réellement réversible ? Problèmes financiers ou d’effectifs ? Qu'en est-il des 35 heures ?

Black Friday, faut-il faire la grève des achats sur Amazon ?

Vendredi noir pour l’emploi ? Vendredi 29 novembre a lieu le Black Friday, la journée de rabais sur internet et en magasin. Dans une note d'analyse dévoilée vendredi 22 novembre par franceinfo, Mounir Mahjoubi, ex-secrétaire d'Etat au Numérique et député LREM de Paris, estime que 7 900 emplois ont été détruits en France en 2018 par Amazon. En résumé : pour un emploi créé chez le géant du commerce en ligne, le commerce de proximité a perdu 2,2 emplois. Dans son étude, Mounir Mahjoubi met en cause la "productivité élevée" chez Amazon, où un seul salarié "supporte un chiffre d'affaires d'environ 600 000 euros", contre "270 000 euros" pour un salarié d'un commerce physique.

Est-ce que cette étude révèle concrètement les effets du e-commerce de masse sur l’emploi ? Peut-on élargir la question à l’ensemble des vendeurs en ligne ? Faut-il rejeter en masse le commerce sur internet ? Faut-il conditionner les aides à l’implantation des géants du net à des contraintes en matière sociale comme l'implantation d’entrepôts dans les périphéries des villes (Loiret, Picardie…) ? A l’inverse, est-ce que le commerce en ligne peut créer plus d’emplois qu’il n’en détruit ?