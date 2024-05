VRAI OU FAUX. Robert De Niro a-t-il défendu Israël devant des étudiants propalestiniens ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

La vidéo circule en boucle sur les réseaux sociaux, en plein mouvement de contestation des étudiants américains. On y voit l'acteur Robert De Niro haranguant la foule, en faisant de grands gestes. En haut de la vidéo, un titre : "Robert De Niro Stands with Israël", "Robert De Niro soutient Israël". L'acteur est difficilement audible, il faut tendre l'oreille mais ses propos sont sous-titrés : "Maintenant vous allez m'écouter, vous allez faire votre travail, rentrez à la maison", peut-on lire, en anglais. "Ils disent qu'ils vont recommencer (le 7 octobre), encore ! Et personne ne veut ça !"

Robert De Niro est un King !

👑👑👑👑

Regardez !

Il défend bec et ongles Israël 🇮🇱🇮🇱 face aux manifestants islamogauchistes pro-Hamas des universités américaines !

Les mêmes qui sévissent chez nous à Sciences Po !

Il défend la justice face au djihadisme !

Si Israël ne fait rien,… pic.twitter.com/ik7jOgKjcS — Meyer Habib (@Meyer_Habib) May 1, 2024

La vidéo est reprise par des comptes pro-israéliens, et notamment des médias israéliens comme i24News. Le député des Français de l'étranger, Mayer Habib, se réjouit même : "Robert De Niro est un king ! Il défend bec et ongles Israël face aux manifestants manifestants islamogauchistes pro-Hamas des universités américaines ! Les mêmes qui sévissent chez nous à Sciences-Po !" Robert De Niro a-t-il vraiment défendu Israël devant des étudiants américains ?

Une vidéo sortie de son contexte

C'est faux. Cette vidéo est authentique mais elle a été sortie de son contexte. Robert De Niro ne parle pas du tout du conflit au Proche-Orient. C'est bien lui sur l'image mais il est en plein tournage, d'une série produite par Netflix. Dans ce "thriller complotiste", comme le présente la production, intitulé Zero Day, l'acteur campe un ancien président américain qui fait face à une cyberattaque. Les dialogues ne font pas du tout référence au conflit entre Israël et le Hamas, comme l'a confirmé la production et l'attaché de presse de l'acteur.



En faisant une recherche inversée à partir des images de la vidéo, on retrouve des photos prises lors du tournage. Robert De Niro porte les mêmes vêtements, on reconnaît aussi les lieux. Par ailleurs, dans la vidéo, on reconnaît plusieurs acteurs bien connus.

Il semble que la vidéo sur robert de niro soit une fake news … j’ai fais confiance à priorî je m’excuse auprès de celles et ceux que j’ai induit involontairement en erreur . ! — Julien Dray (@juliendray) May 2, 2024

La vidéo originale a notamment été partagée par un compte spécialiste de cinéma, Art of Dialogue, sur X. La vidéo a donc été modifiée, en ajoutant le titre "Robert De Niro soutient Israël" et en mettant des sous-titres. Après la phrase "ils disent qu'ils vont recommencer", la personne qui a "manipulé" la vidéo a notamment ajouté "le 7 octobre", entre parenthèses, en référence à l'attaque perpétrée par le Hamas, qui a fait plus de 1 000 morts côté israélien. Robert De Niro ne fait pas du tout référence à cet événement dans cette phrase, mais l'internaute qui n'écoute pas, qui ne connaît pas le contexte de la vidéo, peut y croire.



Robert De Niro a tout de même déjà affiché des positions pro-israéliennes par le passé. Un élement qui rend encore plus crédible la vidéo. Ces dernières heures, plusieurs personnalités, comme Julien Dray, ou des médias, ont supprimé la vidéo qu'ils avaient initialement partagée en la pensant véridique. Au contraire, d'autres comptes peuvent partager cette fausse information volontairement. Un vrai cas de désinformation.