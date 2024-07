Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

Sur 27 589 postes ouverts aux concours enseignants du public et du privé en 2024, 3 185 n'ont pas été pourvus, d'après les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Une crise persistance de recrutement des enseignants qui suscite des inquiétudes, mais qui n'est pas "propre à la France", selon la ministre de l'Éducation nationale. Selon Nicole Belloubet, sur franceinfo, ces difficultés "tous les pays européens les rencontrent". C'est vrai.

Un problème généralisé

Selon le dernier rapport comparatif de la Commission européenne, de 2023, qui réalise un suivi de l'éducation et de la formation dans tous les pays de l'Union européenne, il y a bien un problème généralisé au recrutement de nouveaux enseignants par rapport aux besoins de chaque pays.

En revanche, il est impossible de comparer la France avec ses voisins européens, explique le rapport, car chaque pays a des méthodes et des indicateurs différents pour quantifier son manque d'enseignants. Certains se concentrent sur les postes vacants, ou non pourvus, comme la France, l'Italie ou encore la Bulgarie, d'autres sur le ratio entre élèves et enseignants et il y a aussi ceux qui utilisent plusieurs indicateurs comme l'Allemagne. Enfin, dans certains pays, la Commission européenne considère les indicateurs fournis comme "flous" et pas suffisamment clairs. Ils en viennent à la conclusion qu'on ne peut pas comparer les pays et ainsi dire lequel connaît la plus grosse crise de recrutement d'enseignants.

Les régions défavorisées plus touchées

Le rapport de la Commission européenne indique que, malgré ces disparités dans la méthodologie, elle observe des spécificités communes au manque d'enseignants. Par exemple, il manque principalement des enseignants dans les régions défavorisées de tous les pays de l'UE.

Certaines matières sont aussi plus touchées que d'autres, notamment en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Il manque aussi beaucoup de nouveaux enseignants dans les matières littéraires. Enfin, le rapport observe une disparité entre hommes et femmes dans le primaire où les enseignants masculins sont sous-représentés.

Le manque d'attractivité de la profession

Le rapport de la Commission européenne de 2023 s'est aussi intéressé aux raisons de ce manque d'enseignant globalisé en Europe. Il pointe une profession vieillissante, qui a du mal à se montrer attractive. Selon les pays, les raisons de ce manque d'attractivité varient.

En France, ce qui est signalé, ce sont avant tout la charge de travail des enseignants qui est trop élevée. Mais plus largement, la raison principale qui se détache à l'échelle européenne, c'est le problème des salaires, insuffisants. Nicole Belloubet reconnaît qu'il y a "toujours des efforts à faire du point de vue de la rémunération".