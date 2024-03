VRAI OU FAUX. La France est-elle "le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde" ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

La déclaration a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Invitée de France Inter jeudi 21 mars, sur le thème de la sécheresse, l'experte en hydrologie et présidente fondatrice de la société Mayane, Emma Haziza, a affirmé : "Nous sommes le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, 20% plus vite que le reste du monde". Vrai ou faux ?

D'autres parties du globe se réchauffent plus vite...

C'est faux. La France n'est pas le pays qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Dans d'autres parties du globe, comme le Groenland, l'Islande ou le Canada, des zones proches de l'Arctique, les températures ont augmenté plus vite, comme le montre le dernier rapport de l'Organisation mondiale pour le climat, publié le 19 mars 2024. Par endroits, les températures ont augmenté de plus de trois degrés par rapport à l'ère préindustrielle.

Mais la France se réchauffe tout de même plus vite que la moyenne mondiale. D'après la "trajectoire de réchauffement de référence" (TRACC), publiée par le ministère de la Transition écologique en 2023, "en France métropolitaine, le réchauffement climatique a déjà atteint 1,7°C par rapport à l’ère préindustrielle" sur la décennie 2011-2020. Sur la même période, au niveau mondial, "le réchauffement climatique a atteint 1,1°C par rapport à l'ère préindustrielle". Ces dernières données, à l'échelle mondiale, sont issues du rapport du Giec.

La France ne fait pas exception. L'Europe dans son ensemble se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, comme le souligne l'Organisation mondiale pour le climat. Dans son rapport sur "l'état du climat en Europe", publié en 2022, elle alerte : "Depuis les années 1980, l'Europe s'est réchauffé au rythme moyen de 0,5°C par décennie, plus de deux fois la moyenne mondiale, faisant de ce continent celui qui se réchauffe le plus vite."

...mais la France se réchauffe plus que la moyenne mondiale

Pourquoi l'Europe - et par extension la France - se réchauffe plus vite ? D'abord, il faut préciser que les moyennes de températures mondiales prennent en compte les océans. Or, les océans se réchauffent moins vite que les continents. Mathématiquement, cela fait baisser la moyenne mondiale. La hausse moyenne des températures continentales s'élève à 1,6°C, se rapprochant du réchauffement enregistré en France.

Même en mettant cela de côté, l'Europe et la France se réchauffent plus vite. Cela s'explique en grande partie par la position géographique de l'Europe. Dans les régions européennes des hautes latitudes, en Suède, en Islande ou en Norvège notamment, la glace fond à vitesse grand V, ce qui accélère davantage le réchauffement. Avec la fonte, les glaciers disparaissent, il ne reste plus que la roche. Or, les surfaces blanches, comme la glace, reflètent l'énergie solaire et absorbent moins de chaleur que les surfaces sombres, comme la roche. Plus au Sud de l'Europe, sur le pourtour méditerranéen, l'assèchement des sols réduit le phénomène d'évaporation, qui permet normalement de réduire les températures. L'assèchement des sols empêche donc les températures de se réguler et de baisser.

Des chercheurs du CNRS, de Météo France et du Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique ont réalisé de nouvelles projections spécifiquement pour la France, dans une étude parue en 2022. D'après leurs estimations, la France va continuer à avoir des températures 30% plus élevées que la moyenne mondiale : quand la planète se sera réchauffée d'1,5°C en 2030, la France, elle, aura enregistré une hausse des températures de + 2°C. En 2100, toujours d'après ces projections, la France atteindrait les 4 degrés de réchauffement, contre 3 degrés pour la planète.