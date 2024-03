VRAI OU FAUX. Guerre en Ukraine : les vidéos qui circulent sur les réseaux prouvent-elles que "Vladimir Poutine déplace des missiles nucléaires" ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

Ces vidéos, qui circulent sur les réseaux sociaux, inquiètent particulièrement, en pleine guerre en Ukraine et alors que Vladimir Poutine a une nouvelle fois agité la menace nucléaire, lors de son discours annuel à la Nation, jeudi 29 février. On y voit une colonne de camions militaires, sur une route, en pleine nuit, transportant des missiles. Des drapeaux russes sont accrochés aux fenêtres des véhicules. Les internautes qui partagent ces images affirment, en légende, que "Vladimir Poutine déplace des armes nucléaires à travers la Russie !". D'autres s'adressent même aux Occidentaux : "La Russie ne joue pas, l'OTAN et la CIA, vous ne pouvez pas gagner". Vrai ou faux ?

Une vidéo authentique et récente, mais sortie de son contexte

La vidéo qui circule est authentique, récente et on y voit bien des armes nucléaires, mais l'interprétation des internautes est fausse. La vidéo est sortie de son contexte. Ces images ont bien été diffusées, mardi 27 février, par le ministère de la Défense russe, sur son compte Telegram et reprises par des médias russes. Mais, en légende, le ministère explique qu'il s'agit des préparatifs de la parade militaire du 9 mai, sur la place Rouge de Moscou. Ces images ne prouvent donc pas du tout que Vladimir Poutine prépare une attaque nucléaire.

Un post sur le compte Telegram du ministère de la Défense russe. (CAPTURE D'ECRAN TELEGRAM)

"Les lanceurs mobiles de missiles balistiques intercontinentaux Yars arrivent à Alabino dans la région de Moscou pour préparer la parade militaire sur la Place Rouge", écrit le ministère. Le Yars est un système russe de missiles balistiques intercontinentaux mobile, capable de transporter des ogives nucléaires. Il est entré en service en 2010, pour moderniser les forces nucléaires stratégiques russes.

La Russie partage régulièrement les images des préparatifs de la parade militaire, des images souvent détournées

Ces images ne sont pas inhabituelles. Quasiment chaque année, le ministère russe les partage à l'approche de la parade miitaire. Sur YouTube, on a retrouvé des vidéos similaires publiées en 2022 et en 2018, avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les images sont, à chaque fois, presque identiques. Elles sont tournées de nuit, quasiment aux mêmes endroits, les camions et les missiles qui se préparent à défiler sont les mêmes, et la légende est, à quelques mots près, un copié-collé.



Presque systématiquement, ces vidéos sont sorties de leur contexte sur les réseaux sociaux, par des comptes pro-russes ou complotistes. Et le contexte dans lequelles ces images sont diffusées les rend encore plus virales. En 2022, c'était le début de la guerre en Ukraine. Cette année, les tensions entre la Russie et les alliés de l'Ukraine autour de la "menace nucléaire". Il faut donc être vigilant chaque année à cette période, à l'approche de la parade militaire.