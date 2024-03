VRAI OU FAUX. Élections européennes : la majorité présidentielle veut-elle instaurer un "impôt européen" ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

En pleine campagne pour les élections européennes, une affiche a fait son apparition sur les réseaux sociaux. On y voit la tête de liste de la majorité présidentielle, Valérie Hayer, regard tourné vers le ciel et ce slogan écrit en gros : "Nous avons besoin d'un impôt européen". "Ça donne envie de voter Renaissance", ironise un internaute, "avec la macronie, c'est toujours plus d'impôts et de taxes pour subventionner l'Union européenne fédéraliste", écrit un autre. Cette affiche est-elle vraie et d'où vient-elle ?

« Nous avons besoin d'un impôt européen. Le 9 juin, nous n'avons pas besoin de la France. »

C'est, en substance, le message de Valérie Hayer, candidate tête de liste de Renaissance aux élections européennes.#Européennes2024 #RenewEurope #Macronisme #VivementLe9Juin pic.twitter.com/Yw2ysF5kHB — Gauthier Bouchet (@GauthierBouchet) March 5, 2024

Une fausse affiche, c'est de la "riposte numérique", confie un membre du RN

Ce visuel est faux, ce n'est pas une affiche de campagne de Valérie Hayer. Son équipe l'a confirmé à franceinfo. D'ailleurs, le logo de Renaissance n'apparaît pas et en bas, il est écrit "le 9 juin, nous n'avons pas besoin de la France", une phrase parodique. À part ça, l'affiche est réaliste, un internaute peut se faire avoir en scrollant sur les réseaux sociaux. C'est trompeur.



Le visuel a notamment été partagé par des élus ou des partisans du Rassemblement national. Mais les équipes de campagne de Jordan Bardella, la tête de liste du RN aux européennes, assurent à franceinfo que ce montage ne vient pas d'eux. Pourtant, d'après nos informations, un lot de plusieurs affiches a été envoyé à des membres du RN, par une cellule interne à l'équipe de campagne. "Au premier coup d'œil, on croit que l'affiche est vraie, c'est de la riposte numérique", nous confie même un membre du parti.

L'équipe de Valérie Hayer assure qu'elle n'a jamais voulu créer un "impôt européen"

Depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux ou les plateaux, des membres du Rassemblement national répètent que Valérie Hayer veut imposer un "impôt européen". "Valérie Hayer est très favorable à un impôt européen, ça menace les Français", a affirmé mardi sur LCI le député RN de la Somme Jean-Philippe Tanguy. "Les Français n'ont pas besoin d'un impôt européen", écrit de son côté le porte-parole du RN, Julien Odoul, sur X, en référence au slogan des macronistes, "Besoin d'Europe".

Les Français n’ont pas besoin d’un impôt européen, pas besoin des traités de libre-échange, pas besoin d’une nouvelle offensive fédéraliste, pas besoin de normes écolo-dingos, pas besoin de faire entrer l’Ukraine et la Moldavie dans l’Union européenne. #VivementLe9Juin https://t.co/rwDiyO3hos — Julien ODOUL (@JulienOdoul) February 29, 2024



L'équipe de campagne de Valérie Hayer répond que la candidate n'a jamais voulu créer un "impôt européen". L'eurodéputé a bien été co-rapporteure d'un texte sur les sources de financement de l'Union européenne. Et dans ce cadre, comme indiqué dans cette note, elle a plaidé pour "une taxe équitable aux frontières", à destinations des entreprises hors Union européenne, "une fiscalité des cryptomonnaies", une "taxe GAFA" concernant les géants du numérique ou encore une "harmonisation des assiettes de l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne", dans le cadre de la directrice BEFIT, adoptée par la Comission européenne le 12 septembre dernier. Il ne s'agit donc pas d'un impôt supplémentaire, qui serait collecté par l'Union européenne et ponctionné sur le revenu de tous les Européens.

Parler d'un "impôt européen", un raccourci

À proprement dit, l'Union européenne ne pourrait d'ailleurs pas créer un impôt : elle n'est pas habilitée à collecter l'impôt, comme le développe cette note de l'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est donc un raccourci de parler d'un "impôt européen". Mais l'Union européenne peut mettre en place, dans certaines conditions, une harmonisation de la fiscalité au niveau européen, ou instaurer des taxes, collectées par tous les États membres, qui les redistribuent à l'Union européenne. Des mesures que lui reprochent ses opposants, qui dénoncent une forme d'Europe "fédéraliste".