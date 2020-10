Une vidéo où l'on voit des étudiants tchèques danser dos à dos a fait le buzz sur les réseaux sociaux. (CAPTURE ECRAN / VIDEO RADIO FRANCE)

Une vidéo venue de République tchèque a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. On y voit des étudiants masqués danser dos à dos en tenue de soirée. Certains parlent de "dystopie tchèque", d'autres saluent "la créativité de la génération Covid". Cette vidéo a été partagée sans contextualisation, laissant place à toutes les interprétations possibles. Est-ce une vraie recommandation faite à ces étudiants pour continuer de profiter de leur soirée sans risque de contamination du Covid-19 ? Est-ce une blague ou même un message politique envoyé à leur gouvernement ?

Cette vidéo a été tournée le 25 septembre à 50 kilomètres de Prague dans une école de danse et non un lycée. Ce n'est donc pas un bal de promo, mais une représentation pour les parents d'élèves d'un cours de danse traditionnelle.

Pendant ces cours (...) on fait toujours quelque chose en plus pour mettre de la bonne humeur et rendre le moment plus mémorable. Alice, participante à ce cours de danse à franceinfo

Cette année, le "quelque chose en plus" expliqué par Alice c'est la "Prymula dance" du nom de Roman Prymula, ministre de la Santé tchèque, nommé à ce poste le 21 septembre dernier. C'est le professeur de danse d'Alice qui a inventé cette danse et il insiste sur son intention de départ : "Cette vidéo est une exagération des mesures actuelles liées au Covid-19". Il s'agissait donc d'une blague avec un message politique à destination du ministre de la Santé, très critiqué dans le pays. La République tchèque affiche le plus grand nombre de cas et de décès par jour rapporté à sa population. Ce dimanche 18 octobre, de nombreux manifestants se sont réunis à Prague pour demander la fin des mesures sanitaires et la démission de Roman Prymula.