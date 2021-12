Vaccination contre le Covid-19 : est-il vrai que "80% des doses sont captées par les pays du G20", comme le dit Alexis Corbière ?

Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

Le député la France Insoumise Alexis Corbière a dénoncé jeudi 2 décembre les inégalités face à la vaccination dans le monde contre le Covid-19. Il a d'ailleurs mis en avant, sur France Inter, un chiffre pour appuyer son argument. "Je reste choqué de constater que 80% des vaccins sont captés par les pays membres du G20 et qu'aujourd'hui, nous avons des continents entiers, notamment l'Afrique, qui sont sous-vaccinés". Le constat du député est exact.

4 doses sur 5 vers les pays riches

Depuis à peu près un an, plus de huit milliards de doses de vaccins ont été injectées à travers la planète. Sur ce total, près de 6,5 milliards l'ont été dans l'un des pays du G20, qui absorbent donc les quatre cinquièmes des doses disponibles. Parmi eux, il y a la Chine, pays le plus peuplé au monde qui trust le classement avec plus de 2,5 milliards d'injections. Suivent ensuite l'Inde, l'Union européenne et l'Amérique du nord.

Cette inégalité vaccinale est aussi criante quand on regarde le pourcentage de populations vaccinées. Dans chaque pays du G20, en moyenne les deux tiers des habitants ont recu au moins une dose. Alors qu'ils sont moins d'un sur deux dans le reste du monde.

Certains continents mal vaccinés

>Concernant le reste du monde, Alexis Corbière met en avant notamment l'Afrique qui est clairement le continent le moins bien vacciné de la planète, et de loin. Seulement 3% des injections mondiales y ont été effectuées alors que les Africains représentent 15% de la population mondiale. Un peu plus de 200 millions de doses ont été envoyées via le dispositif covax. C'est très peu pour un continent où vivent plus d'un milliard d'habitants.

Pour les autres continents, ils sont tous au-dessus des 60% de premières injections mais certains cachent de fortes disparités. Par exemple en Asie, la Chine, le Japon et la Corée du sud ont vacciné une très large majorité de leur population alors que plusieurs pays très peuplés du continent restent sous les 40% de primo vaccination, c'est le cas de la Birmanie, le Pakistan ou encore le Bangladesh.